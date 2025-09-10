Ароматные пирожки с сыром, яблоками и мятой — это необычное сочетание сладких и солёных нот, которое приятно удивит гостей за праздничным столом. Нежный сыр, свежие яблоки, изюм и грецкие орехи создают гармоничную начинку, а тесто остаётся мягким и румяным.
Для теста:
Блинная мука — 1,5 стакана
Яйцо — 1 шт.
Сметана 20% — 100 мл
Сливочное масло — 1 ст. л.
Оливковое масло — 3 ст. л.
Для начинки:
Нежирный сыр — 150 г
Яблоки крупные — 2 шт.
Изюм — 1 ст. л.
Грецкие орехи — 1 ст. л.
Сливочное масло — 1 ст. л.
Листья мяты (мелко нарезанные) — 1 ст. л.
Размягчить сливочное масло. Просеять муку в миску, добавить яйцо, сметану и оливковое масло. Замесить мягкое тесто, накрыть и убрать в холодильник на 20 минут.
Для начинки нарезать орехи и слегка обжарить их на сухой сковороде до золотистого цвета. Изюм замочить в тёплой воде на 10 минут, промыть и обсушить.
Яблоки очистить и нарезать кубиками. Обжарить их на сливочном масле под крышкой около 10 минут до мягкости, затем слегка размять в пюре.
Смешать яблочное пюре с кубиками сыра, изюмом, орехами и мятой.
Раскатать тесто в тонкий пласт, вырезать кружки диаметром около 9 см. Выложить по ложке начинки, сложить пополам и тщательно защипнуть края.
Разместить пирожки на смазанном противне, смазать сверху взбитым яйцом и выпекать при 190 °C около 20 минут до золотистой корочки.
Пирожки получаются мягкими и ароматными, с нежной сырно-яблочной начинкой, дополненной лёгкой сладостью изюма и свежестью мяты. Это отличная закуска или десерт для праздничного стола.
Уточнения
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
Медоед — маленький зверь, которого боятся даже львы и ядовитые змеи. Его сила и стойкость сделали его настоящим властителем саванны.