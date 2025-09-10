Эти пирожки станут хитом на праздничном столе — всё благодаря секретной начинке

Ароматные пирожки с сыром, яблоками и мятой — это необычное сочетание сладких и солёных нот, которое приятно удивит гостей за праздничным столом. Нежный сыр, свежие яблоки, изюм и грецкие орехи создают гармоничную начинку, а тесто остаётся мягким и румяным.

Ингредиенты (на 10 порций)

Для теста:

Блинная мука — 1,5 стакана

Яйцо — 1 шт.

Сметана 20% — 100 мл

Сливочное масло — 1 ст. л.

Оливковое масло — 3 ст. л.

Для начинки:

Нежирный сыр — 150 г

Яблоки крупные — 2 шт.

Изюм — 1 ст. л.

Грецкие орехи — 1 ст. л.

Сливочное масло — 1 ст. л.

Листья мяты (мелко нарезанные) — 1 ст. л.

Пошаговый рецепт

Размягчить сливочное масло. Просеять муку в миску, добавить яйцо, сметану и оливковое масло. Замесить мягкое тесто, накрыть и убрать в холодильник на 20 минут. Для начинки нарезать орехи и слегка обжарить их на сухой сковороде до золотистого цвета. Изюм замочить в тёплой воде на 10 минут, промыть и обсушить. Яблоки очистить и нарезать кубиками. Обжарить их на сливочном масле под крышкой около 10 минут до мягкости, затем слегка размять в пюре. Смешать яблочное пюре с кубиками сыра, изюмом, орехами и мятой. Раскатать тесто в тонкий пласт, вырезать кружки диаметром около 9 см. Выложить по ложке начинки, сложить пополам и тщательно защипнуть края. Разместить пирожки на смазанном противне, смазать сверху взбитым яйцом и выпекать при 190 °C около 20 минут до золотистой корочки.

Результат

Пирожки получаются мягкими и ароматными, с нежной сырно-яблочной начинкой, дополненной лёгкой сладостью изюма и свежестью мяты. Это отличная закуска или десерт для праздничного стола.

Уточнения

