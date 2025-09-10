Эти пирожки станут хитом на праздничном столе — всё благодаря секретной начинке

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:13
Еда

Ароматные пирожки с сыром, яблоками и мятой — это необычное сочетание сладких и солёных нот, которое приятно удивит гостей за праздничным столом. Нежный сыр, свежие яблоки, изюм и грецкие орехи создают гармоничную начинку, а тесто остаётся мягким и румяным.

Пирожки с яблоками и сыром
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пирожки с яблоками и сыром

Ингредиенты (на 10 порций)

Для теста:

  • Блинная мука — 1,5 стакана

  • Яйцо — 1 шт.

  • Сметана 20% — 100 мл

  • Сливочное масло — 1 ст. л.

  • Оливковое масло — 3 ст. л.

Для начинки:

  • Нежирный сыр — 150 г

  • Яблоки крупные — 2 шт.

  • Изюм — 1 ст. л.

  • Грецкие орехи — 1 ст. л.

  • Сливочное масло — 1 ст. л.

  • Листья мяты (мелко нарезанные) — 1 ст. л.

Пошаговый рецепт

  1. Размягчить сливочное масло. Просеять муку в миску, добавить яйцо, сметану и оливковое масло. Замесить мягкое тесто, накрыть и убрать в холодильник на 20 минут.

  2. Для начинки нарезать орехи и слегка обжарить их на сухой сковороде до золотистого цвета. Изюм замочить в тёплой воде на 10 минут, промыть и обсушить.

  3. Яблоки очистить и нарезать кубиками. Обжарить их на сливочном масле под крышкой около 10 минут до мягкости, затем слегка размять в пюре.

  4. Смешать яблочное пюре с кубиками сыра, изюмом, орехами и мятой.

  5. Раскатать тесто в тонкий пласт, вырезать кружки диаметром около 9 см. Выложить по ложке начинки, сложить пополам и тщательно защипнуть края.

  6. Разместить пирожки на смазанном противне, смазать сверху взбитым яйцом и выпекать при 190 °C около 20 минут до золотистой корочки.

Результат

Пирожки получаются мягкими и ароматными, с нежной сырно-яблочной начинкой, дополненной лёгкой сладостью изюма и свежестью мяты. Это отличная закуска или десерт для праздничного стола.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
