Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гарантии по Украине рушатся: секретные угрозы, которые пугают мир
Вотум недоверия, кризис и долги: Володин обвинил Макрона в крахе Франции
Один неверный аксессуар добавляет десяток лет: какие вещи реально старят образ
Подушки впитывают больше, чем крем для лица: что поможет вернуть свежесть
Октябрь вместо пляжного августа: как пенсионеры Германии перевернули туристический календарь
Бесплатные лекарства или деньги на карту: льготникам придётся сделать непростой выбор
Сказка гаснет: светлячки вымирают быстрее, чем мы успеваем это заметить
Такие люди кажутся вечными: Малышева вспомнила об уникальном качестве умершего год назад Маслякова
Мусор, который дышит планетой: новый материал превращает пластиковые обломки в фильтр атмосферы

Чистка рыбы больше не наказание: способ, который превращает беспорядок в аккуратный процесс

1:52
Еда

Чистка рыбы у многих вызывает не самые приятные эмоции: чешуя летит по всей кухне, запах быстро распространяется по квартире, а сам процесс кажется бесконечным. Однако есть простые приёмы, которые позволяют справиться с этой задачей буквально за пару минут и без лишнего беспорядка.

Рыба и чешуя на доске
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Рыба и чешуя на доске

Обработка кипятком

Один из самых быстрых способов — обдать тушку горячей водой. Для этого рыбу аккуратно обливают кипятком с обеих сторон. Главное — не держать её слишком долго, чтобы не повредить кожу. После такой обработки чешуя становится мягкой и легко снимается даже руками.

Чистка ложкой

Самый доступный инструмент — обычная столовая ложка. Если предварительно обдать рыбу кипятком, чешуя снимается ещё проще, пишет transsibinfo.com. Достаточно крепко зафиксировать тушку и скоблить ложкой от хвоста к голове.

Холодная вода для аккуратности

Чтобы чешуя не разлеталась по всей кухне, рыбу можно полностью погрузить в ёмкость с холодной водой. Держа тушку за голову, нужно провести ложкой против роста чешуи. Чешуя будет оставаться в воде, а не оседать на поверхности столешницы. Чтобы не забить слив, жидкость лучше сливать через сито.

Соль как натуральный помощник

Крупная соль помогает избавиться даже от жёсткой чешуи. Рыбу нужно тщательно натереть, особенно в районе хвоста и плавников, и оставить на 15-20 минут. Соль впитает лишнюю слизь и ослабит сцепление чешуи с кожей. После этого рыба легко очищается губкой или всё той же ложкой.

Используя эти простые приёмы, можно забыть о долгой и грязной чистке: рыба будет готова к разделке всего за несколько минут, а кухня останется чистой.

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Картошка под подозрением: обычный урожай становится поводом для протокола
Авто
Картошка под подозрением: обычный урожай становится поводом для протокола
Ногти теперь пахнут дороже, чем духи: тренд 2025 года свёл с ума индустрию
Красота и стиль
Ногти теперь пахнут дороже, чем духи: тренд 2025 года свёл с ума индустрию
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Домашние животные
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Популярное
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам

Байкал станет морем, Африка расколется, а Исландию разорвёт пополам. Учёные уверены: новые океаны уже начали своё рождение.

Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Картошка под подозрением: обычный урожай становится поводом для протокола
Морское чудо в деревенской реке: случай, который обсуждает вся Кубань — рыбакам не до смеха
Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Лучший способ очистить кран от накипи: работает быстрее и дешевле магазинных средств
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Клыки длиной с руку и зубы, растущие спиралью: топ-10 ртов, которыми природа вооружила хищников
Клыки длиной с руку и зубы, растущие спиралью: топ-10 ртов, которыми природа вооружила хищников
Последние материалы
Подушки впитывают больше, чем крем для лица: что поможет вернуть свежесть
Октябрь вместо пляжного августа: как пенсионеры Германии перевернули туристический календарь
Чистка рыбы больше не наказание: способ, который превращает беспорядок в аккуратный процесс
Бесплатные лекарства или деньги на карту: льготникам придётся сделать непростой выбор
Сказка гаснет: светлячки вымирают быстрее, чем мы успеваем это заметить
Такие люди кажутся вечными: Малышева вспомнила об уникальном качестве умершего год назад Маслякова
Мусор, который дышит планетой: новый материал превращает пластиковые обломки в фильтр атмосферы
Не спешите в аптеку: это растение может избавить от депрессии — узнайте, как его правильно применять
Сентябрь решает судьбу льгот: что изменится уже через месяц
Туалетная бумага превращается в рассадник микробов: ошибка, которую допускают все
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.