Гречка, которая всегда удаётся: маленький трюк превращает гарнир в кулинарный эталон

Рассыпчатая гречка для многих — эталон правильного гарнира. Но добиться нужной текстуры получается не всегда: то воды чуть больше, то крупа слиплась и превратилась в вязкую кашу. На самом деле секрет кроется вовсе не в кастрюле, а в небольшой хитрости со сковородкой.
Кулинары давно используют приём сухой обжарки крупы перед варкой. Несколько минут на горячей сковороде делают зёрна плотнее, уменьшают количество крахмала и придают им лёгкий ореховый аромат. Благодаря этому гречка остаётся рассыпчатой даже при неидеальном соотношении воды и крупы.
Обжарка особенно ценна для тех, кто готовит гречку как гарнир. Каша не превращается в липкую массу, а каждая крупинка сохраняет форму.
На сковороду не нужно добавлять масло или специи — только сухая крупа. Достаточно трёх-пяти минут на среднем огне. Зёрна слегка темнеют и начинают пахнуть орехами — это сигнал, что можно переходить к варке.
Далее гречку готовят по привычной схеме: одна часть крупы и две части воды. Даже при небольшом избытке жидкости структура блюда сохранится.
Некоторые повара советуют добавить щепотку соли прямо во время обжарки: вкус крупы становится ярче и насыщеннее.
Главное — не передержать гречку на сковороде. Если зёрна слишком потемнеют, часть полезных веществ утратится, а вкус станет горьковатым.
Метод одинаково хорошо работает как с ядрицей, так и с проделом, но особенно удачно проявляется на крупе среднего помола.
Обжаренная гречка подходит не только для гарнира. Если добавить её в суп, крупа не разварится и сохранит форму. Такой способ делает блюдо более сытным и при этом лёгким для пищеварения.
Попробовав этот трюк хотя бы раз, многие хозяйки уже не возвращаются к старым привычкам — рассыпчатая гречка становится стандартом на кухне.
Уточнения
Гре́чка или па́спалум (паспалюм) (лат. Paspalum), — род травянистых растений семейства Злаки (Poaceae).
