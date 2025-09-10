Сладкое и солёное в одной тарелке: яблочное ризотто претендует на главный осенний тренд

Яблочное ризотто — интересный вариант классического итальянского блюда, который идеально подходит для осеннего меню. Сочетание нежного кремового риса и сладких яблок создаёт яркий вкус с лёгкой фруктовой ноткой. Блюдо одинаково хорошо смотрится и на праздничном столе, и в повседневном меню.
Рис для ризотто — 350 г
Яблоки (сладкие, можно добавить немного кислых) — 250 г
Лимонный сок — 1 ст. л.
Луковица — 1 небольшая
Миндаль — 1/2 стакана
Сливочное масло — 100 г
Куриный или овощной бульон — 1 л
Тёртый пармезан — 4 ст. л.
Соль и чёрный перец — по вкусу
Подготовка ингредиентов. Яблоки очистить и нарезать тонкой соломкой, сбрызнуть лимонным соком. Лук нарезать кубиками, миндаль порубить.
Обжаривание. На сковороде растопить 25 г сливочного масла, обжарить лук до прозрачности. Добавить яблоки и тушить около 3 минут.
Бульон. В отдельной кастрюле довести бульон до лёгкого кипения и держать на маленьком огне.
Рис. В глубокой сковороде растопить ещё 25 г масла, всыпать рис и обжаривать 3-4 минуты до полупрозрачности зёрен. Влить вино, дождаться, пока оно полностью выпарится. Добавить половник горячего бульона, затем лук и яблоки, готовить, пока жидкость не впитается.
Доведение. Постепенно подливать бульон, постоянно помешивая, около 10-15 минут. Когда рис станет мягким с лёгкой упругостью внутри, добавить последний половник бульона, посолить.
Завершение. Снять с огня, вмешать оставшееся масло, накрыть крышкой на 5 минут. Перед подачей посыпать пармезаном и свежемолотым перцем.
Такой вариант ризотто порадует богатым вкусом: сочные яблочные дольки добавят сладость и свежесть, а сливочный соус с пармезаном сделает блюдо насыщенным и нежным.
Уточнения
Я́блоко - сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запечённом виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.
