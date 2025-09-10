Сладкое и солёное в одной тарелке: яблочное ризотто претендует на главный осенний тренд

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:22
Еда

Яблочное ризотто — интересный вариант классического итальянского блюда, который идеально подходит для осеннего меню. Сочетание нежного кремового риса и сладких яблок создаёт яркий вкус с лёгкой фруктовой ноткой. Блюдо одинаково хорошо смотрится и на праздничном столе, и в повседневном меню.

Яблочное ризотто
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Яблочное ризотто

Что понадобится (на 4 порции)

  • Рис для ризотто — 350 г

  • Яблоки (сладкие, можно добавить немного кислых) — 250 г

  • Лимонный сок — 1 ст. л.

  • Луковица — 1 небольшая

  • Миндаль — 1/2 стакана

  • Сливочное масло — 100 г

  • Белое сухое вино — 1/2 стакана

  • Куриный или овощной бульон — 1 л

  • Тёртый пармезан — 4 ст. л.

  • Соль и чёрный перец — по вкусу

Как готовить

  1. Подготовка ингредиентов. Яблоки очистить и нарезать тонкой соломкой, сбрызнуть лимонным соком. Лук нарезать кубиками, миндаль порубить.

  2. Обжаривание. На сковороде растопить 25 г сливочного масла, обжарить лук до прозрачности. Добавить яблоки и тушить около 3 минут.

  3. Бульон. В отдельной кастрюле довести бульон до лёгкого кипения и держать на маленьком огне.

  4. Рис. В глубокой сковороде растопить ещё 25 г масла, всыпать рис и обжаривать 3-4 минуты до полупрозрачности зёрен. Влить вино, дождаться, пока оно полностью выпарится. Добавить половник горячего бульона, затем лук и яблоки, готовить, пока жидкость не впитается.

  5. Доведение. Постепенно подливать бульон, постоянно помешивая, около 10-15 минут. Когда рис станет мягким с лёгкой упругостью внутри, добавить последний половник бульона, посолить.

  6. Завершение. Снять с огня, вмешать оставшееся масло, накрыть крышкой на 5 минут. Перед подачей посыпать пармезаном и свежемолотым перцем.

Такой вариант ризотто порадует богатым вкусом: сочные яблочные дольки добавят сладость и свежесть, а сливочный соус с пармезаном сделает блюдо насыщенным и нежным.

Уточнения

Я́блоко - сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запечённом виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Финляндия хочет, чтобы ЕС ввёл пошлины на весь российский экспорт
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
ЕС может поменять планы по отказу от СПГ из России
