Сладкое и солёное в одной тарелке: яблочное ризотто претендует на главный осенний тренд

Яблочное ризотто

Яблочное ризотто — интересный вариант классического итальянского блюда, который идеально подходит для осеннего меню. Сочетание нежного кремового риса и сладких яблок создаёт яркий вкус с лёгкой фруктовой ноткой. Блюдо одинаково хорошо смотрится и на праздничном столе, и в повседневном меню.

Что понадобится (на 4 порции)

Рис для ризотто — 350 г

Яблоки (сладкие, можно добавить немного кислых) — 250 г

Лимонный сок — 1 ст. л.

Луковица — 1 небольшая

Миндаль — 1/2 стакана

Сливочное масло — 100 г

Белое сухое вино — 1/2 стакана

Куриный или овощной бульон — 1 л

Тёртый пармезан — 4 ст. л.

Соль и чёрный перец — по вкусу

Как готовить

Подготовка ингредиентов. Яблоки очистить и нарезать тонкой соломкой, сбрызнуть лимонным соком. Лук нарезать кубиками, миндаль порубить. Обжаривание. На сковороде растопить 25 г сливочного масла, обжарить лук до прозрачности. Добавить яблоки и тушить около 3 минут. Бульон. В отдельной кастрюле довести бульон до лёгкого кипения и держать на маленьком огне. Рис. В глубокой сковороде растопить ещё 25 г масла, всыпать рис и обжаривать 3-4 минуты до полупрозрачности зёрен. Влить вино, дождаться, пока оно полностью выпарится. Добавить половник горячего бульона, затем лук и яблоки, готовить, пока жидкость не впитается. Доведение. Постепенно подливать бульон, постоянно помешивая, около 10-15 минут. Когда рис станет мягким с лёгкой упругостью внутри, добавить последний половник бульона, посолить. Завершение. Снять с огня, вмешать оставшееся масло, накрыть крышкой на 5 минут. Перед подачей посыпать пармезаном и свежемолотым перцем.

Такой вариант ризотто порадует богатым вкусом: сочные яблочные дольки добавят сладость и свежесть, а сливочный соус с пармезаном сделает блюдо насыщенным и нежным.

Уточнения

