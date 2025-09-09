Чешуя не разлетится по кухне: хитрость, которая упрощает чистку рыбы в разы

Разделка рыбы — процесс, который кажется простым только на первый взгляд. Ошибки на этом этапе могут не только испортить вкус блюда, но и сделать его непригодным к употреблению. Чтобы результат радовал, важно знать несколько ключевых правил.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Скумбрия и сардины с лимоном

Зачем удалять жабры

Жабры — главный источник горечи. При термической обработке они отдают в бульон или мясо неприятный привкус и запах, поэтому при разделке тушки их обязательно убирают. Особенно это важно, если рыба готовится целиком — например, запекается или варится для ухи.

Осторожность с желчным пузырём

Внутри рыбы есть жёлчный пузырь, наполненный жидкостью с очень резким вкусом. Если случайно его повредить, мясо станет горьким и испортит весь результат. Чтобы избежать проблемы, надрез в брюшке делают неглубоким и аккуратно вынимают внутренности.

Чистка чешуи

Лучше всего проводить процедуру в раковине или тазу с водой — так чешуя не будет разлетаться. Нож держат под углом примерно 30 градусов и двигают от хвоста к голове. Сначала чистят одну сторону, затем другую, не забывая о труднодоступных местах: возле плавников, спинки и хвоста.

Пошаговая инструкция разделки

Обсушить рыбу и уложить на доску или газету, чтобы она не скользила. Снять чешую, работая ножом против её роста. Промыть тушку и удалить жабры, разрезав или выдернув их. Сделать аккуратный разрез по брюшку, стараясь не повредить жёлчный пузырь. Вынуть внутренности и тщательно промыть рыбу.

Правильная разделка — залог того, что вкус блюда будет чистым, без посторонней горечи. А если использовать специальный нож для чистки чешуи, процесс станет проще и чище: часть чешуек задерживается прямо в зубцах инструмента.

