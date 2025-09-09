Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Медицинский шопинг превращается в квест: как штрихкод изменит судьбу ваших покупок
Импланты больше не в моде: новый бьюти-поворот 2025 года
Теннисный кошмар: озвучен беспощадный прогноз для Медведева в 2025 году
600 000 нейронов в работе: раскрыта тайна работы мозга
Питомец перестал отзываться на кличку: это не каприз, а первый звонок о потере доверия
Самолёт живёт по своим законам: эти правила сделают ваш полёт комфортным и безопасным
Баснословные гонорары и тайная стратегия: что сейчас происходит в жизни Михаила Ефремова
Несколько забытых предметов в авто — и спокойная поездка может закончится протоколом
Грядка превращается в кладовую: капуста, которая лежит до апреля и не теряет вкус

Чешуя не разлетится по кухне: хитрость, которая упрощает чистку рыбы в разы

1:58
Еда

Разделка рыбы — процесс, который кажется простым только на первый взгляд. Ошибки на этом этапе могут не только испортить вкус блюда, но и сделать его непригодным к употреблению. Чтобы результат радовал, важно знать несколько ключевых правил.

Скумбрия и сардины с лимоном
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Скумбрия и сардины с лимоном

Зачем удалять жабры

Жабры — главный источник горечи. При термической обработке они отдают в бульон или мясо неприятный привкус и запах, поэтому при разделке тушки их обязательно убирают. Особенно это важно, если рыба готовится целиком — например, запекается или варится для ухи.

Осторожность с желчным пузырём

Внутри рыбы есть жёлчный пузырь, наполненный жидкостью с очень резким вкусом. Если случайно его повредить, мясо станет горьким и испортит весь результат. Чтобы избежать проблемы, надрез в брюшке делают неглубоким и аккуратно вынимают внутренности.

Чистка чешуи

Лучше всего проводить процедуру в раковине или тазу с водой — так чешуя не будет разлетаться. Нож держат под углом примерно 30 градусов и двигают от хвоста к голове. Сначала чистят одну сторону, затем другую, не забывая о труднодоступных местах: возле плавников, спинки и хвоста.

Пошаговая инструкция разделки

  1. Обсушить рыбу и уложить на доску или газету, чтобы она не скользила.

  2. Снять чешую, работая ножом против её роста.

  3. Промыть тушку и удалить жабры, разрезав или выдернув их.

  4. Сделать аккуратный разрез по брюшку, стараясь не повредить жёлчный пузырь.

  5. Вынуть внутренности и тщательно промыть рыбу.

Правильная разделка — залог того, что вкус блюда будет чистым, без посторонней горечи. А если использовать специальный нож для чистки чешуи, процесс станет проще и чище: часть чешуек задерживается прямо в зубцах инструмента.

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Садоводство, цветоводство
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Экономика и бизнес
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Выражая нежность, вы разрушаете доверие: главная ошибка в общении с кошкой
Домашние животные
Выражая нежность, вы разрушаете доверие: главная ошибка в общении с кошкой
Популярное
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет

Археологи в Ване раскрывают секреты древних уратов, обнаружив в крепости Кевенли 76 пифосов, что кардинально меняет наше представление о их системе хранения.

Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Секретный трюк с компостом сделает ваш сад непривлекательным для змей
Три гигантских экскаватора: как они изменили мир землеройных машин Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Дизель и бензин уходят в прошлое: как это изменит дороги и экологию в России
Возвращение нулевых: эта стрижка рвёт тренды осени — 5 вариантов на любой тип волос
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Последние материалы
Питомец перестал отзываться на кличку: это не каприз, а первый звонок о потере доверия
Самолёт живёт по своим законам: эти правила сделают ваш полёт комфортным и безопасным
Баснословные гонорары и тайная стратегия: что сейчас происходит в жизни Михаила Ефремова
Грядка превращается в кладовую: капуста, которая лежит до апреля и не теряет вкус
Несколько забытых предметов в авто — и спокойная поездка может закончится протоколом
Силовые тренировки переписывают работу организма: микробиом отвечает на каждое усилие
Германские власти казнили большое число видных оппозиционеров из высокопоставленных военных кругов… — писала газета Правда 10 сентября 1941 года
Пенсии в России тают быстрее инфляции: почему индексация превращается в пустую формальность
Асаны с подвохом: чем может обернуться йога при боли в шее
Жуткая находка: что стало причиной смерти этого морского гиганта на британском пляже
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.