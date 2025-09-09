Рыба, которую недооценивали: простой секрет делает минтай роскошным блюдом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Минтай нередко недооценивается: эту рыбу считают сухой и безвкусной, поэтому её редко можно встретить на столах. Однако при правильном подходе минтай способен удивить — он богат легкоусвояемым белком, диетичен и может быть невероятно вкусным. Секрет заключается в особом способе приготовления.

Минтай с луком в сковороде
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Минтай с луком в сковороде

Простой турецкий способ

Для блюда потребуется минимум ингредиентов: филе минтая, лук (примерно в два раза меньше по весу, чем рыбы), немного растительного масла и соль, сообщает transsibinfo.com

Подготовка

  • Филе нарезается кусочками по 4-5 см.

  • Лук шинкуется полукольцами, не слишком тонко — он станет основой соуса и сохранит сочность рыбы.

Приготовление

  1. В сковороду с толстым дном наливается тонкий слой масла.

  2. На дно выкладывается половина лука.

  3. Сверху — кусочки минтая в один ряд.

  4. Рыба накрывается оставшимся луком, посыпается солью и по желанию приправами.

  5. Сковорода закрывается крышкой, огонь убавляется до минимума. Рыба томится в собственном соку 20-60 минут.

Завершающий штрих

После выключения огня блюду стоит дать постоять около получаса. Лук превращается в нежный соус, который можно подать вместе с рыбой и даже вымакать хлебом.

Такой способ позволяет сохранить сочность минтая и превратить привычную рыбу в праздничное угощение.

Уточнения

Минта́й (лат. Gadus chalcogrammus, до 2014 г. Theragra chalcogramma) — придонно-пелагическая холодолюбивая рыба семейства тресковых. Наиболее распространённая рыба в северной части Тихого океана.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
