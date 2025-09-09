Рыба, которую недооценивали: простой секрет делает минтай роскошным блюдом

Минтай нередко недооценивается: эту рыбу считают сухой и безвкусной, поэтому её редко можно встретить на столах. Однако при правильном подходе минтай способен удивить — он богат легкоусвояемым белком, диетичен и может быть невероятно вкусным. Секрет заключается в особом способе приготовления.

Простой турецкий способ

Для блюда потребуется минимум ингредиентов: филе минтая, лук (примерно в два раза меньше по весу, чем рыбы), немного растительного масла и соль, сообщает transsibinfo.com

Подготовка

Филе нарезается кусочками по 4-5 см.

Лук шинкуется полукольцами, не слишком тонко — он станет основой соуса и сохранит сочность рыбы.

Приготовление

В сковороду с толстым дном наливается тонкий слой масла. На дно выкладывается половина лука. Сверху — кусочки минтая в один ряд. Рыба накрывается оставшимся луком, посыпается солью и по желанию приправами. Сковорода закрывается крышкой, огонь убавляется до минимума. Рыба томится в собственном соку 20-60 минут.

Завершающий штрих

После выключения огня блюду стоит дать постоять около получаса. Лук превращается в нежный соус, который можно подать вместе с рыбой и даже вымакать хлебом.

Такой способ позволяет сохранить сочность минтая и превратить привычную рыбу в праздничное угощение.

Уточнения

