Корейская волна захватывает мир: экспорт кимчи вырос в разы

В понедельник около 7 тонн фирменного кимчи от Walkerhill Hotel (Южная Корея) было аккуратно загружено в транспортные контейнеры для отправки на западное побережье США.

Фото: commons.wikimedia.org by Dinkun Chen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ кимчи

Интерес к корейской кухне растёт

Этот шаг стал возможен на фоне растущего интереса к корейской кухне по всему миру, который во многом вызван "корейской волной". Кимчи, известное своими полезными свойствами, завоевало популярность и запрос на него продолжает расти на ключевых рынках.

Фирменный рецепт приготовления кимчи

Экспортируемое кимчи готовится по фирменному рецепту и включает в себя пекинскую капусту и редьку (например, дайкон), пишет Korea Herald.

Ингредиенты

1 кг пекинской капусты;

300 г белой редьки;

1 пучок зеленого лука, мелко нарезанный;

полстакана морской соли;

5-6 зубчиков чеснока, мелко порезанных;

небольшой кусочек имбиря, мелко нарезанный;

1 чайная ложка сахара;

5 ч. ложек кайенского перца;

2 чайные ложки соевого соуса.

Приготовление

1. Очистите капусту и отрежьте кочан, затем разрежьте на четыре части и нарежьте крупными кусками поперек.

2. Поместите капусту в большую миску, добавьте соль и хорошо перетрите руками, чтобы она стала мягкой.

3. Налейте воды, чтобы покрыть капусту, накройте тарелкой и поставьте гнет. Оставьте на 2-3 часа.

4. Подготовьте пикантную пасту: смешайте все остальные ингредиенты в миске, добавьте немного воды и блендируйте до однородной массы. Если паста слишком густая, добавьте еще воды до нужной консистенции.

5. После 2-3 часов отжать капусту и добавить к ней пикантную пасту.

6. Распределите капусту по банкам, сильно сжимая, чтобы покрыть её маринадом.

7. Закройте банки крышками и оставьте в тёмном месте при температуре 18-20°C на 5 дней.

Уточнения

