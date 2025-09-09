Корейская волна захватывает мир: экспорт кимчи вырос в разы

В понедельник около 7 тонн фирменного кимчи от Walkerhill Hotel (Южная Корея) было аккуратно загружено в транспортные контейнеры для отправки на западное побережье США.
Этот шаг стал возможен на фоне растущего интереса к корейской кухне по всему миру, который во многом вызван "корейской волной". Кимчи, известное своими полезными свойствами, завоевало популярность и запрос на него продолжает расти на ключевых рынках.
Экспортируемое кимчи готовится по фирменному рецепту и включает в себя пекинскую капусту и редьку (например, дайкон), пишет Korea Herald.
Приготовление
1. Очистите капусту и отрежьте кочан, затем разрежьте на четыре части и нарежьте крупными кусками поперек.
2. Поместите капусту в большую миску, добавьте соль и хорошо перетрите руками, чтобы она стала мягкой.
3. Налейте воды, чтобы покрыть капусту, накройте тарелкой и поставьте гнет. Оставьте на 2-3 часа.
4. Подготовьте пикантную пасту: смешайте все остальные ингредиенты в миске, добавьте немного воды и блендируйте до однородной массы. Если паста слишком густая, добавьте еще воды до нужной консистенции.
5. После 2-3 часов отжать капусту и добавить к ней пикантную пасту.
6. Распределите капусту по банкам, сильно сжимая, чтобы покрыть её маринадом.
7. Закройте банки крышками и оставьте в тёмном месте при температуре 18-20°C на 5 дней.
