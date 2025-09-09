Масло, которое делает канапе шедевром — гости будут спрашивать рецепт снова и снова

Сливочное масло с зеленью — это лёгкий способ превратить простую закуску в изысканное блюдо. Оно особенно хорошо смотрится на праздничном столе: можно подать его в тарталетках или намазать на багет. Вкус получается ярким и свежим, а лимонный сок с цедрой добавляют пикантность и подчеркивают аромат зелени.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Сливочное масло с зеленью

Что понадобится

Для приготовления возьмите 90 граммов сливочного масла, около 60 граммов свежей зелени (подойдут укроп, петрушка, кинза или зелёный лук), три зубчика чеснока и небольшой лимон. Соль добавляется по вкусу. Для подачи можно использовать багет.

Подготовка

Зелень промойте и обсушите, чеснок очистите, лимон тщательно вымойте. Масло лучше достать из холодильника заранее, чтобы оно стало мягким и легко взбивалось. Подготовьте блендер и плёнку, в которую завернёте готовую массу.

Приготовление

Сначала положите размягчённое масло и чеснок в чашу блендера. Добавьте нарезанную зелень и немного соли. Затем натрите цедру лимона и выжмите сок, стараясь не задевать горькую белую часть. Всё вместе измельчите до однородной консистенции. Полученную массу выложите на пищевую плёнку, сверните плотным рулетом и уберите в холодильник до застывания.

Подача

Остывшее масло нарежьте кружочками и подайте к багету или используйте для канапе. Оно не только вкусное, но и декоративное: зелёные вкрапления делают ломтики аппетитными и яркими.

Уточнения

Сли́вочное ма́сло — пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота.

