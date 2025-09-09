Обед на всю семью за копейки: суп из того, что всегда есть под рукой, а вкус — как в ресторане

Осень и весна — лучшее время для лёгких и витаминных супов, ведь именно в этот период на столе должны появляться блюда с максимальной пользой для организма. Одним из таких рецептов считается суп со шпинатом и щавелем. Он готовится просто, не требует редких ингредиентов, но при этом получается насыщенным, ароматным и очень полезным.
Для приготовления понадобится минимальный набор продуктов:
пучок щавеля;
пучок шпината;
5 картофелин среднего размера;
1 яйцо;
1-1,2 литра овощного, куриного или мясного бульона;
по одной моркови и луковице;
масло для жарки;
соль и чёрный перец по вкусу.
Сначала следует заранее сварить бульон. Его можно сделать лёгким овощным, наваристым куриным или же использовать мясной — выбор зависит от предпочтений семьи.
На сковороде разогрейте небольшое количество масла и слегка обжарьте мелко нарезанный лук с морковью. Это придаст супу насыщенный вкус и красивый золотистый оттенок.
В кастрюлю с бульоном отправьте нарезанный картофель и доведите до мягкости. Именно к этому моменту нужно подготовить зелень.
Шпинат и щавель измельчите и слегка потушите отдельно. После этого переложите их в суп, когда картофель будет почти готов. Овощи должны провариться всего несколько минут, чтобы сохранить яркий цвет и витамины.
Яйцо взбейте вилкой до однородности и тонкой струйкой влейте в суп при постоянном помешивании. Это создаст лёгкие белковые нити, которые придадут блюду красивую текстуру. Добавьте соль и перец по вкусу.
После выключения огня дайте супу немного настояться. Перед подачей посыпьте свежей зеленью — это подчеркнёт аромат и сделает блюдо ещё полезнее.
Щавель богат витамином С и органическими кислотами, которые стимулируют пищеварение.
Шпинат содержит железо, кальций и витамины группы В, поддерживающие иммунитет.
Лёгкий бульон и минимальное количество масла делают блюдо диетическим и подходящим даже для тех, кто следит за фигурой.
Такой суп можно подать как на обед, так и на ужин. Он прекрасно утоляет голод, оставаясь при этом лёгким и полезным.
Уточнения
Щаве́ль (разг. ща́вель; лат. Rúmex) — род одно- и многолетних трав и полукустарников семейства Гречишные (Polygonaceae) с продолговатыми листьями.
