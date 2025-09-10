Золотая осень на тарелке: раскройте секрет идеальных оладий из цуккини

Идеальное сентябрьское блюдо, которое сочетает в себе легкость, хрустящую корочку и нежную текстуру. Эти оладьи из цуккини — не просто закуска, а настоящее воплощение солнечного сезона! Они прекрасно подходят для завтрака, лёгкого ужина или в качестве изысканной закуски на дружеской вечеринке. Готовятся просто, а результат восхищает!

Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кабачковые оладьи

Ингредиенты (на 2-3 порции):

Кабачки цуккини — 2 шт. (средние, ~400 г)

Яйцо — 1 шт.

Тёртый пармезан — 60 г

Пшеничная мука — 70 г

Чеснок — 1 зубчик

Свежая петрушка — 2 ст. л. (рубленая)

Лук-шалот — 1 ст. л. (мелко нарезанный)

Соль, свежемолотый перец — по вкусу

Оливковое масло — для жарки

Пошаговый рецепт

Помойте цуккини и натрите на крупной тёрке вместе с кожурой. Посолите, перемешайте и оставьте в дуршлаге на 15 минут. Затем тщательно отожмите массу через марлю или чистое кухонное полотенце, чтобы удалить лишнюю жидкость. В миске соедините отжатые кабачки, яйцо, пармезан, муку, измельчённый чеснок, петрушку и лук-шалот. Приправьте перцем и аккуратно перемешайте до однородности. Тесто должно быть влажным, но держать форму. Разогрейте сковороду с оливковым маслом на среднем огне. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя небольшие лепёшки. Обжаривайте по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Повторяйте, добавляя масло при необходимости. Готовые оладьи лучше есть горячими — так сохраняется хрустящая корочка снаружи и нежная текстура внутри.

Секреты идеальных оладий

Не пропускайте этап отжимания кабачков! Это гарантирует, что оладьи не развалятся и хорошо прожарятся.

Не переусердствуйте с мукой — иначе оладьи станут плотными.

Жарьте на среднем огне — так они равномерно пропекутся и не подгорят.

Идеи подачи

Свежий йогурт или сметана с чесноком и зеленью.

Ломтики слабосолёной семги или авокадо.

Лёгкий салат из рукколы и вишнёвых томатов.

Подавайте на деревянной доске с оливками и вялеными томатами для атмосферного сета, советует ikura.cz.

Почему это блюдо стоит попробовать?

Оладьи из кабачков — это нежно, хрустяще и абсолютно летне, хоть на дворе и осень! Они наполнят ваш дом ароматом зелени и пармезана и подарят ощущение уюта. Идеально для тех, кто ценит простые, но изысканные блюда из сезонных продуктов. Приятного аппетита!

Уточнения

Ола́дьи (из др.-греч. ἐλάδιον от ἔλαιον — масло) — мучные изделия из дрожжевого теста, выпекаемые (обжариваемые) на сковороде.



Цукини (zucchini, уменьш. от ит. zucca, «тыква») — распространённая в Америке и Западной Европе разновидность кабачка с неветвящимся стеблем.

