Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Плохая кредитная история — не приговор: как вернуть доверие банков
Сладость в каждом кусочке: посадите под грушей эти травы и забудь о кислых плодах
Кредитный перерыв: как бизнесу не платить по счетам полгода и сохранить лицо
Как добиться идеальных волн без утюжка: гид по уходу, одобренный парикмахерами
Падение, которое должно было убить, стало началом новой жизни: испытание дружбы человека и собаки
Битва поколений: взять Renault Clio 5 или ждать Clio 6 — как не ошибиться с покупкой
Космос против здоровья: почему путешествия к Марсу могут оказаться смертельно опасными
Вернись в форму после 40 лет: 6 шагов к идеальной фигуре – эти советы стоят золота
Организм под давлением: эти симптомы показывают, что стресс стал вашей нормой

Золотая осень на тарелке: раскройте секрет идеальных оладий из цуккини

2:57
Еда

Идеальное сентябрьское блюдо, которое сочетает в себе легкость, хрустящую корочку и нежную текстуру. Эти оладьи из цуккини — не просто закуска, а настоящее воплощение солнечного сезона! Они прекрасно подходят для завтрака, лёгкого ужина или в качестве изысканной закуски на дружеской вечеринке. Готовятся просто, а результат восхищает!

Кабачковые оладьи
Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кабачковые оладьи

Ингредиенты (на 2-3 порции):

  • Кабачки цуккини — 2 шт. (средние, ~400 г)
  • Яйцо — 1 шт.
  • Тёртый пармезан — 60 г
  • Пшеничная мука — 70 г
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Свежая петрушка — 2 ст. л. (рубленая)
  • Лук-шалот — 1 ст. л. (мелко нарезанный)
  • Соль, свежемолотый перец — по вкусу
  • Оливковое масло — для жарки

Пошаговый рецепт

  1. Помойте цуккини и натрите на крупной тёрке вместе с кожурой. Посолите, перемешайте и оставьте в дуршлаге на 15 минут. Затем тщательно отожмите массу через марлю или чистое кухонное полотенце, чтобы удалить лишнюю жидкость.
  2. В миске соедините отжатые кабачки, яйцо, пармезан, муку, измельчённый чеснок, петрушку и лук-шалот. Приправьте перцем и аккуратно перемешайте до однородности. Тесто должно быть влажным, но держать форму.
  3. Разогрейте сковороду с оливковым маслом на среднем огне. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя небольшие лепёшки. Обжаривайте по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Повторяйте, добавляя масло при необходимости.
  4. Готовые оладьи лучше есть горячими — так сохраняется хрустящая корочка снаружи и нежная текстура внутри.

Секреты идеальных оладий

  • Не пропускайте этап отжимания кабачков! Это гарантирует, что оладьи не развалятся и хорошо прожарятся.
  • Не переусердствуйте с мукой — иначе оладьи станут плотными.
  • Жарьте на среднем огне — так они равномерно пропекутся и не подгорят.

Идеи подачи

  • Свежий йогурт или сметана с чесноком и зеленью.
  • Ломтики слабосолёной семги или авокадо.
  • Лёгкий салат из рукколы и вишнёвых томатов.
  • Подавайте на деревянной доске с оливками и вялеными томатами для атмосферного сета, советует ikura.cz.

Почему это блюдо стоит попробовать?

Оладьи из кабачков — это нежно, хрустяще и абсолютно летне, хоть на дворе и осень! Они наполнят ваш дом ароматом зелени и пармезана и подарят ощущение уюта. Идеально для тех, кто ценит простые, но изысканные блюда из сезонных продуктов. Приятного аппетита!

Уточнения

Ола́дьи (из др.-греч. ἐλάδιον от ἔλαιον — масло) — мучные изделия из дрожжевого теста, выпекаемые (обжариваемые) на сковороде.

Цукини (zucchini, уменьш. от ит. zucca, «тыква») — распространённая в Америке и Западной Европе разновидность кабачка с неветвящимся стеблем.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Садоводство, цветоводство
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Одно средство стирает годы не только с лица, но и с тела
Красота и стиль
Одно средство стирает годы не только с лица, но и с тела
Финляндия хочет, чтобы ЕС ввёл пошлины на весь российский экспорт
Экономика и бизнес
Финляндия хочет, чтобы ЕС ввёл пошлины на весь российский экспорт
Популярное
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной

Медоед — маленький зверь, которого боятся даже львы и ядовитые змеи. Его сила и стойкость сделали его настоящим властителем саванны.

Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Три гигантских экскаватора: как они изменили мир землеройных машин Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Секретный трюк с компостом сделает ваш сад непривлекательным для змей
Дизель и бензин уходят в прошлое: как это изменит дороги и экологию в России
Дизель и бензин уходят в прошлое: как это изменит дороги и экологию в России
Последние материалы
Плохая кредитная история — не приговор: как вернуть доверие банков
Сладость в каждом кусочке: посадите под грушей эти травы и забудь о кислых плодах
Кредитный перерыв: как бизнесу не платить по счетам полгода и сохранить лицо
Как добиться идеальных волн без утюжка: гид по уходу, одобренный парикмахерами
Золотая осень на тарелке: раскройте секрет идеальных оладий из цуккини
Падение, которое должно было убить, стало началом новой жизни: испытание дружбы человека и собаки
Битва поколений: взять Renault Clio 5 или ждать Clio 6 — как не ошибиться с покупкой
Космос против здоровья: почему путешествия к Марсу могут оказаться смертельно опасными
Вернись в форму после 40 лет: 6 шагов к идеальной фигуре – эти советы стоят золота
Организм под давлением: эти симптомы показывают, что стресс стал вашей нормой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.