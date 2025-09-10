Шоколадные маффины за 20 минут: диетический десерт, который можно каждый день

Маффины прошли долгий путь: от простых кукурузных лепешек до изысканных десертов. Сегодня мы предлагаем современный полезный вариант — нежные шоколадные маффины без пшеничной муки и рафинированного сахара. Идеальный перекус для тех, кто следит за питанием, но любит побаловать себя вкусным!

Ингредиенты (на 4-6 маффинов):

Овсяная мука — 55 г

Яйцо куриное — 1 шт.

Натуральный йогурт (без добавок) — 50 г

Разрыхлитель теста — 1 ч. л. (3 г)

Какао-порошок — 1 ч. л. (5 г)

Подсластитель (стевия, эритрит и т. д.) — по вкусу

По желанию: горсть черники/орехов/кусочки темного шоколада (85%)

Пошаговый рецепт

Подготовьте ингредиенты. Если у вас нет овсяной муки, просто измельчите овсяные хлопья в блендере до консистенции муки. Смешайте сухие компоненты. В чаше блендера или миске соедините овсяную муку, какао, разрыхлитель и подсластитель. Перемешайте. Добавьте жидкие ингредиенты. Вбейте яйцо, добавьте йогурт. Если используете начинку (ягоды, орехи), добавьте её сейчас. Замесите тесто. Взбейте массу блендером или венчиком до однородности. Тесто должно получиться густым, но текучим. Выпекайте. Разлейте тесто по силиконовым формочкам для маффинов, заполняя их на 2/3. Выпекайте в разогретой до 170°C духовке 15-20 минут (вместо указанных 40 минут!). Проверяйте готовность зубочисткой — она должна выходить сухой. Подавайте. Дайте маффинам немного остыть в форме, затем аккуратно извлеките. Подавайте теплыми или холодными.

Почему это ПП-рецепт?

Без пшеничной муки — используется овсяная, богатая клетчаткой.

Без сахара — подсластитель на ваш выбор.

Без масла — нежность тесту придает йогурт.

Советы

Для более воздушной текстуры добавьте щепотку соды, погашенной лимонным соком.

Если тесто слишком густое, влейте 1-2 ст. л. молока или воды.

Подавайте с греческим йогуртом или свежими ягодами.

Эти маффины доказывают, что полезное может быть невероятно вкусным! Приятного аппетита!

Уточнения

Ма́ффин — американский вариант кекса, маленькая круглая или овальная выпечка, преимущественно сладкая, в состав которой входят разнообразные начинки, в том числе фрукты.

