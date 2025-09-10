Аромат на всю кухню: бабушкин рецепт молодого картофеля сводит с ума

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:39
Еда

Сентябрь радует нас свежим урожаем овощей, и особенно хорош молодой картофель. Предлагаем вспомнить простой, но гениальный рецепт из бабушкиной кухни — нежнейший картофель с чесноком и укропом на сливочном масле. Это блюдо поражает своей простотой и насыщенным вкусом! Аромат, который наполнит кухню во время готовки, сразу создаст атмосферу уюта.

Запечённая картошка
Фото: flickr.com by Goddess Morwen, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Запечённая картошка

Ингредиенты:

  • Молодой картофель — 1 кг
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Свежий укроп — 1 пучок
  • Сливочное масло — 50-70 г
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Картофель тщательно вымойте и очистите от кожуры. Если клубни небольшие, можно варить их целиком.
  2. В кастрюлю с картофелем добавьте очищенные зубчики чеснока. Залейте холодной водой и варите до почти полной готовности (примерно 15-20 минут). За 5 минут до конца приготовления посолите по вкусу.
  3. В сковороде растопите сливочное масло на среднем огне.
  4. Слейте воду с картофеля и чеснока. Переложите их в сковороду и обжаривайте 5-7 минут, периодически переворачивая, до золотистой корочки. Чеснок во время жарки раскроет свой аромат и пропитает картофель.
  5. Готовое блюдо посыпьте мелко нарезанным укропом и сразу подавайте к столу.

Такой картофель идеально сочетается с маринованными огурчиками или свежим салатом. Простота рецепта позволяет раскрыть настоящий вкус молодого картофеля! Приятного аппетита!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
