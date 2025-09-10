Аромат на всю кухню: бабушкин рецепт молодого картофеля сводит с ума

Сентябрь радует нас свежим урожаем овощей, и особенно хорош молодой картофель. Предлагаем вспомнить простой, но гениальный рецепт из бабушкиной кухни — нежнейший картофель с чесноком и укропом на сливочном масле. Это блюдо поражает своей простотой и насыщенным вкусом! Аромат, который наполнит кухню во время готовки, сразу создаст атмосферу уюта.
Фото: flickr.com by Goddess Morwen, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Запечённая картошка
Ингредиенты:
Молодой картофель — 1 кг
Чеснок — 3 зубчика
Свежий укроп — 1 пучок
Сливочное масло — 50-70 г
Соль — по вкусу
Приготовление:
Картофель тщательно вымойте и очистите от кожуры. Если клубни небольшие, можно варить их целиком.
В кастрюлю с картофелем добавьте очищенные зубчики чеснока. Залейте холодной водой и варите до почти полной готовности (примерно 15-20 минут). За 5 минут до конца приготовления посолите по вкусу.
В сковороде растопите сливочное масло на среднем огне.
Слейте воду с картофеля и чеснока. Переложите их в сковороду и обжаривайте 5-7 минут, периодически переворачивая, до золотистой корочки. Чеснок во время жарки раскроет свой аромат и пропитает картофель.
Готовое блюдо посыпьте мелко нарезанным укропом и сразу подавайте к столу.
Такой картофель идеально сочетается с маринованными огурчиками или свежим салатом. Простота рецепта позволяет раскрыть настоящий вкус молодого картофеля! Приятного аппетита!
Уточнения
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).