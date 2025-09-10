Секрет сочного лечо с томатом: раскрываем пропорции и идеальное время тушения

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Лечо — это не просто овощная закуска, это настоящее воплощение лета в банке! Его аромат напоминает о солнечных днях, дачных грядках и семейных застольях.

Лечо
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Лечо

Это блюдо венгерской кухни давно полюбилось у нас за свою простоту, сочность и универсальность. Готовить его легко, а результат всегда радует: нежные овощи в густом, сладковато-пряном томатном соусе. Такое лечо можно есть просто с хлебом, подавать к мясу, курице или макаронам — оно везде будет кстати!

Простой рецепт лечо с томатом

Ингредиенты (на 3-4 порции):

  • Болгарский перец — 4-5 крупных (лучше разного цвета)
  • Помидоры — 4-5 шт. (или 400-500 г томатного сока/пюре)
  • Репчатый лук — 2 средние головки
  • Чеснок — 3-4 зубчика
  • Растительное масло — 3-4 ст. ложки
  • Сахар — 1-2 ч. ложки (по вкусу, зависит от сладости перца и томатов)
  • Соль — по вкуту
  • Черный молотый перец — по вкусу
  • Паприка молотая (сладкая или копченая) — 1 ч. ложка (для аромата и цвета)
  • Лавровый лист — 1-2 шт. (по желанию)

Пошаговое приготовление

  1. Подготовьте овощи. Перцы помойте, удалите семена и хвостики, нарежьте крупными полосками или кубиками. Лук нарежьте полукольцами или кубиками. Помидоры ошпарьте кипятком, снимите кожицу и измельчите в блендере (или просто натрите на терке) до состояния пюре. Чеснок мелко порубите.
  2. Обжарьте лук. В глубокой сковороде или сотейнике разогрейте растительное масло. Обжарьте лук до мягкости и легкой золотистости (5-7 минут).
  3. Добавьте перец. Выложите к луку нарезанный болгарский перец. Обжаривайте всё вместе на среднем огне еще 5-7 минут, помешивая. Перец должен немного смягчиться.
  4. Тушите с томатом. Влейте к овощам томатное пюре (или томатный сок). Добавьте соль, сахар, черный перец, паприку и лавровый лист. Тщательно перемешайте.
  5. Доведите до готовности. Доведите смесь до кипения, затем убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и тушите 20-25 минут, пока перец не станет совсем мягким, а соус не загустеет. За 2-3 минуты до готовности добавьте измельченный чеснок — он раскроет аромат.
  6. Подавайте. Дайте лечо немного настояться под крышкой. Подавайте его теплым или холодным, как самостоятельную закуску или гарнир.

Это блюдо только выигрывает на следующий день, когда вкусы полностью смешиваются! Приятного аппетита!

Уточнения

Ле́чо (венг. lecsó) — классическое блюдо венгерской кухни, весьма распространённое в странах Европы.
 

