Паста — это универсальное и вкусное дополнение к любому блюду. Особенно популярны сэндвичи с пастой, так как они могут быть разнообразными, несмотря на использование одних и тех же ингредиентов. В этой статье мы рассмотрим рецепт быстрой и ароматной пасты из двух ингредиентов, которая не только вкусна, но и полезна благодаря содержанию рыбы.

Намазка на бутерброды
Какую рыбу выбрать для пасты?

Для приготовления пасты лучше всего подходят копчёная и консервированная рыба. Их нежная текстура позволяет легко размять и смешать с другими ингредиентами. Одним из самых популярных вариантов является тунец, но также можно использовать кильку или другую мелкую рыбу, которая придаст пасте насыщенный вкус. Копчёная рыба, такая как скумбрия, форель или лосось, также отлично подходит. Особенно рекомендуется лосось холодного копчения, который обладает нежной текстурой и приятным вкусом.

Рецепт: быстрая паста с копченым лососем

Для приготовления этой пасты вам понадобятся всего два ингредиента: 100 грамм лосося холодного копчения и 150 грамм творога для бутербродов. Для улучшения вкуса можно добавить измельчённый шалот, а также соль и перец по вкусу.

Ингредиенты:

  • 100 г копчёного лосося
  • 150 г творога для бутербродов
  • Шалот
  • Соль, перец

Способ приготовления

  1. Положите ломтики копчёного лосося и творог в миску. Тщательно перемешайте до получения однородной массы с помощью ручного миксера.
  2. Приправьте пасту солью и перцем по вкусу. Для усиления аромата можно добавить немного тёртого хрена.
  3. Готовую пасту можно подавать на цельнозерновом хлебе, пшеничном хлебе или булочках из муки грубого помола. Также она отлично подойдёт в качестве закуски на крекерах, кукурузных лепёшках, листьях салата ромэн или цикории, а также в лодочках из перца.

Почему это блюдо полезно?

Паста с копчёным лососем — это не только вкусное, но и полезное блюдо. Лосось является отличным источником белка и жирных кислот омега-3, которые положительно влияют на здоровье сердца и мозга. Творог, в свою очередь, содержит кальций и витамины группы B, необходимые для поддержания здоровья костей и общего тонуса организма. Подача на цельнозерновом хлебе делает блюдо ещё более питательным, так как цельнозерновые продукты богаты сложными углеводами, клетчаткой и витаминами группы B, сообщает ikura.cz.

Уточнения

Копче́ние — процесс тепловой обработки еды при помощи ароматизации, подрумянивания, приготовления или консервирования путём воздействия на неё дыма от горящего или тлеющего материала, чаще всего дерева.

Атлантический лосось или озёрный лосось, или сёмга (лат. Salmo salar), — вид лососёвых рыб из рода лососей.
 

