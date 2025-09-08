Магия в бокале: что нужно добавить в вино, чтобы удивить

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Налейте в кастрюлю красное вино, специи, дольки апельсина и свежевыжатый апельсиновый сок и поставьте на медленный огонь, но не доводите до кипения! Затем добавьте ром и сахар и снова ненадолго разогрейте.

Глинтвейн
Фото: commons.wikimedia.org by Angela Huster, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Глинтвейн

Процедите специи и дольки апельсина и сразу подавайте глинтвейн горячим!

Ингредиенты на двоих

  • Красное сухое вино — 1 литр
  • Ром — 50 мл
  • Апельсины сочные, нарезанные ломтиками — 4
  • Апельсины сочные, выжатые — 4
  • Гвоздики — 14
  • Палочки корицы — 4 Звёздчатый анис (Бадьян настоящий) — 2
  • Сахар-кандис коричневый — 50 г, можно и больше

Уточнения

Бадья́н настоя́щий или Ани́с звёздчатый (лат. Illicíum vérum), — вид рода Бадьян (Illicium) семейства Лимонниковые (Schisandraceae) (ранее этот род нередко выделяли в монотипное семейство Бадьяновые).

