Магия в бокале: что нужно добавить в вино, чтобы удивить

Налейте в кастрюлю красное вино, специи, дольки апельсина и свежевыжатый апельсиновый сок и поставьте на медленный огонь, но не доводите до кипения! Затем добавьте ром и сахар и снова ненадолго разогрейте.
Процедите специи и дольки апельсина и сразу подавайте глинтвейн горячим!
Уточнения
Бадья́н настоя́щий или Ани́с звёздчатый (лат. Illicíum vérum), — вид рода Бадьян (Illicium) семейства Лимонниковые (Schisandraceae) (ранее этот род нередко выделяли в монотипное семейство Бадьяновые).
Учёные Бразилии сделали шокирующее открытие — обнаружили гигантскую рыбу в амазонских реках, что ставит новые вопросы к экосистеме и эволюции.