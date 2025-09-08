Магия в бокале: что нужно добавить в вино, чтобы удивить

Налейте в кастрюлю красное вино, специи, дольки апельсина и свежевыжатый апельсиновый сок и поставьте на медленный огонь, но не доводите до кипения! Затем добавьте ром и сахар и снова ненадолго разогрейте.

Процедите специи и дольки апельсина и сразу подавайте глинтвейн горячим!

Ингредиенты на двоих

Красное сухое вино — 1 литр

Ром — 50 мл

Апельсины сочные, нарезанные ломтиками — 4

Апельсины сочные, выжатые — 4

Гвоздики — 14

Палочки корицы — 4 Звёздчатый анис (Бадьян настоящий) — 2

Сахар-кандис коричневый — 50 г, можно и больше

