Универсальная намазка из чесночных стрелок: вкус, который одинаково любит и мясо, и тост

Намазка из чесночных стрелок — отличный способ использовать молодой чеснок с пользой и вкусом. Она получается пикантной, ароматной и универсальной: подходит и для тостов, и как соус к мясу или овощам.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Намазка из чесночных стрелок

Ингредиенты

Для приготовления понадобится 200 г чесночных стрелок, 100 г сливочного сыра и немного соли. По желанию можно добавить любимые специи — чили, зиру, базилик, имбирь или готовые смеси итальянских и прованских трав.

Подготовка

Промойте и обсушите стрелки, подготовьте блендер и стерильную банку для хранения.

Шаги приготовления

Сначала разрежьте стрелки на небольшие кусочки и измельчите их в блендере до кашицы. Затем добавьте сливочный сыр и соль, ещё раз пробейте массу или хорошо перемешайте до однородности. При желании используйте творог со сметаной вместо сыра — вкус получится мягче.

Готовую смесь переложите в стерильную банку, плотно закройте крышкой и поставьте в холодильник на 10 часов. За это время вкус станет гармоничнее, а горечь уйдёт.

Как подать

Намазка отлично подходит для тостов, крекеров и хлебцев. Её можно подать как закуску к крепким напиткам или использовать в качестве соуса к стейку и шашлыку.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

