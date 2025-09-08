Простой рецепт пеперони, который покорит ваши вкусовые сосочки за 15 минут

Нарежьте булочку тонкими ломтиками или натрите на тёрке (не панируйте), слейте воду и выложите пеперони в большую форму для запекания, смазанную 2 столовыми ложками оливкового масла. Аккуратно смешайте измельчённые зубчики чеснока и оставшиеся ингредиенты с панировочными сухарями. Равномерно распределите смесь по пеперони и запекайте в предварительно разогретой до 200 °C духовке в течение 10 минут, затем обжарьте на гриле 5 минут в режиме верхнего нагрева.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Маринованный перец

В тёплую погоду выложите всё в самодельную алюминиевую форму на гриль и обжаривайте на гриле около 10 минут. Подавайте пеперони на листьях зелёного салата с белым хлебом.

Ингредиенты на 4 порции

Пеперони (неострые) - 1 баночка

Чеснок — 2 зубчика

Булочки — 0,25 или 2 ломтика белого хлеба

Щепотка соли

Щепотка чёрного молотого перца

Щепотка острой паприки

Четверть лимона или лимонного сока + 2 ст. л. воды

Оливковое масло первого холодного отжима — 6 ст. л.

Уточнения

Пеперо́ни (англ. pepperoni, итал. peperoni) — острая разновидность салями итало-американского происхождения, приготовленная из вяленого мяса и приправленная паприкой или разновидностями перца чили, а также название пиццы американского происхождения.

