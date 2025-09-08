Кесадилья с курицей и вкуснейшим соусом: пальчики оближете, а готовится пара пустяков

Кесадилья с курицей и кукурузой — кулинарный хит вашего ужина. Сочная курочка, расплавленный сыр и хрустящая тортилья превратят ваш ужин в праздник.

Фото: commons.wikimedia.org by Missvain, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Кесадилья с овощами

Ингредиенты

Тортильи — 4 шт. (можно взять пшеничные или кукурузные).

Куриная грудка — 500 г.

Лук красный — 1 шт.

Перец болгарский — 2 шт. (лучше разных цветов для яркости).

Кукуруза — 3 ст. л.

Сыр моцарелла — 250 г.

Специи: соль, паприка.

Для соуса: сметана + чеснок + укроп.

Приготовление

1. Начинка: нарежьте грудку кубиками (по 2 см) и обжарьте в сковороде 5 минут. Затем добавьте нарезанный лук, перец и кукурузу, жарьте еще 5 минут. Приправьте паприкой и солью по вкусу.

2. Сборка: на сухую сковороду положите тортилью, на одну половину выложите куриную смесь и посыпьте сыром. Накройте второй половиной или другой тортильей.

3. Обжарка: Жарьте кесадильи по 2 минуты с каждой стороны до хруста, чтобы сыр расплавился.

Уточнения

Моцаре́лла моццаре́лла (ит. mozzarella) — молодой сыр итальянского происхождения, родом из региона Кампания, один из наиболее известных видов вытяжного сыра (формаджо а паста филата). Классический вариант (итал. mozzarella di bufala campana) производится из молока чёрных буйволиц, но основной объём продаж приходится на продукцию из коровьего молока.

