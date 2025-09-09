Любимое праздничное блюдо можно подать иначе: готовка займёт меньше десяти минут

"Селёдка под шубой" — классика праздничного стола. Но многих отпугивает её приготовление: долго, много слоёв, куча ожидания. Этот вариант решает проблему: вся готовка займёт всего 5-7 минут, а вкус при этом не разочарует.

Ингредиенты

Свекла, отварная — 1 шт.

Яйца, сваренные вкрутую — 5 шт.

Филе сельди — 1 рыба

Лук репчатый — ½ головки

Чеснок — 2-3 зубчика

Майонез — для заправки

Соль и перец — по вкусу

Быстрый способ приготовления

Нарежьте лук и замаринуйте его в смеси воды и 50%-ного уксуса (пропорция 1:1). Добавьте соль, перец и специи по вкусу. Очистите яйца, разрежьте их пополам, отделите белки от желтков. Половину филе сельди нарежьте кусочками по 1-2 см, а оставшуюся часть мелко измельчите ножом. Натрите свёклу на мелкой тёрке. Смешайте её с желтками, маринованным луком, чесноком, мелко нарезанной сельдью и майонезом. Добавьте соль и перец. Начините белки полученной массой и украсьте сверху кусочками рыбы.

По желанию готовую закуску можно посыпать свежей зеленью.

Такой экспресс-рецепт сохраняет дух традиционной "шубы", но экономит время и силы. Отличное решение, когда нужно быстро приготовить праздничную закуску.

Уточнения

Сельдь под шубой - слоёный закусочный салат из филе солёной сельди с отварными корнеплодами и яйцом под майонезом в русской кухне и кухнях бывшего СССР.

