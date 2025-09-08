Минимум усилий — максимум вкуса: эти шоколадные батончики приготовит даже ребёнок

Шоколадные батончики — сочетание хрустящей основы, нежного заварного крема и богатого шоколадного слоя, который буквально тает во рту. Для их приготовления потребуются следующие ингредиенты.
Основа
Для слоя заварного крема
Для посыпки
1. Обжарьте грецкие орехи на сухой сковороде, пока не появится их аромат, и переложите на тарелку остывать. На той же сковороде обжарьте кокосовую стружку до абрикосового цвета.
2. Измельчите печенье до состояния неравномерной крошки с помощью кухонного комбайна или скалки. Так же измельчите орехи.
3. Основа: в водяной бане растопите сливочное масло с сахаром, затем добавьте к печенью, орехам и кокосу. Вмешайте какао и яйцо. Всё хорошо перемешайте и утрамбуйте в форму для выпечки (примерно 20 см на 20 см). Поставьте в морозильник на 10 минут.
4. Заварной крем: взбейте сливочное масло до мягкости, добавьте сахарную пудру и продолжайте взбивать. Смешайте сухой заварной крем с молоком и добавьте в крем. Нанесите слой крема на основу и охладите минимум на час.
5. Шоколадный слой: растопите шоколад и сливочное масло на водяной бане. Вылейте на застывший крем и равномерно распределите. Дайте шоколаду немного застыть, затем нарежьте на полоски или квадраты и верните в холодильник.
Уточнения
