Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шаман струсил? Депутат бросил камень в певца из-за молчания в скандале Мизулиной и Крида
Кесадилья с курицей и вкуснейшим соусом: пальчики оближете, а готовится пара пустяков
Новый удар по россиянам: США ужесточили правила получения виз
Верхние шкафы больше не в моде: новое решение, которое делает кухню просторнее
Первая ошибка дня разрушает обмен веществ, и её совершают почти все
Выровняет тело и психику: эта практика идеально подойдёт людям со сколиозом
ФНС не дремлет: Лолита Милявская попала в поле зрения налоговой службы — с чем это связано
Загадка солнечных вспышек решена: новое открытие меняет прогнозы космической погоды
Простое движение, которое мы делаем ежедневно, оказалось мощным щитом от боли в спине

Минимум усилий — максимум вкуса: эти шоколадные батончики приготовит даже ребёнок

2:22
Еда

Шоколадные батончики — сочетание хрустящей основы, нежного заварного крема и богатого шоколадного слоя, который буквально тает во рту. Для их приготовления потребуются следующие ингредиенты.

батончики шоколадные
Фото: ask.chadgpt.ru is licensed under free for commercial use
батончики шоколадные

Ингредиенты

Основа

  • 75 г очищенных грецких орехов (или других орехов на ваш выбор);
  • 75 г кокосовой стружки;
  • 225 г печенья;
  • 100 г солёного сливочного масла (нарезанного кубиками);
  • щепотка соли;
  • 1 яйцо;
  • 50 г сахара;
  • 30 г какао-порошка (взбитого).

Для слоя заварного крема

  • 80 г мягкого сливочного масла (комнатной температуры);
  • 160 г просеянной сахарной пудры;
  • 3 ст. л. сухого заварного крема;
  • 2 ст. л. молока;
  • щепотка соли.

Для посыпки

  • 120 г шоколада с содержанием какао 70%;
  • 2 ст. л. сливочного масла.

Приготовление

1. Обжарьте грецкие орехи на сухой сковороде, пока не появится их аромат, и переложите на тарелку остывать. На той же сковороде обжарьте кокосовую стружку до абрикосового цвета.

2. Измельчите печенье до состояния неравномерной крошки с помощью кухонного комбайна или скалки. Так же измельчите орехи.

3. Основа: в водяной бане растопите сливочное масло с сахаром, затем добавьте к печенью, орехам и кокосу. Вмешайте какао и яйцо. Всё хорошо перемешайте и утрамбуйте в форму для выпечки (примерно 20 см на 20 см). Поставьте в морозильник на 10 минут.

4. Заварной крем: взбейте сливочное масло до мягкости, добавьте сахарную пудру и продолжайте взбивать. Смешайте сухой заварной крем с молоком и добавьте в крем. Нанесите слой крема на основу и охладите минимум на час.

5. Шоколадный слой: растопите шоколад и сливочное масло на водяной бане. Вылейте на застывший крем и равномерно распределите. Дайте шоколаду немного застыть, затем нарежьте на полоски или квадраты и верните в холодильник.

Уточнения

Оре́х гре́цкий (лат. Júglans régia) — вид деревьев рода Орех семейства Ореховые (Juglandaceae). Известная издревле ценная плодовая культура. Старые русские названия растения — волошский орех, царский орех, греческий орех.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Перезагрузка рыбного рынка России: импортная продукция из минтая вытесняется конкурентами
Экономика и бизнес
Перезагрузка рыбного рынка России: импортная продукция из минтая вытесняется конкурентами
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Еда и рецепты
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Красота и стиль
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Популярное
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираньям

Учёные Бразилии сделали шокирующее открытие — обнаружили гигантскую рыбу в амазонских реках, что ставит новые вопросы к экосистеме и эволюции.

В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираньям
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Земля в ДНР превращается в золото: предпринимателям открывают быстрый путь к участкам
Земля в ДНР превращается в золото: предпринимателям открывают быстрый путь к участкам
Последние материалы
Маргарита Симоньян идёт на операцию: вот что заставило её прервать молчание о тяжёлой болезни
Часто снятся кошмары? Вот что они могут сигнализировать о вашем здоровье
Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи
Почему убийства в Ираке и Афганистане называли обыденной практикой — признания, от которых стынет кровь
Отказ от проверки алкотестером превращается в приговор: как водители теряют права на ровном месте
Поезд, который везёт не пассажиров, а целую историю: маршрут из Ханоя открывает тайны тысячелетий
Когда рвота у кошки или собаки опасна: советы ветеринаров при внезапной рвоте у питомцев
Минимум усилий — максимум вкуса: эти шоколадные батончики приготовит даже ребёнок
Лидеры стран БРИКС секретно обсудили меры противодействия тарифам США. Что известно?
Трюк для стильных квартир: как сделать розетки невидимыми, не тратясь на ремонт
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.