Минимум усилий — максимум вкуса: эти шоколадные батончики приготовит даже ребёнок

Шоколадные батончики — сочетание хрустящей основы, нежного заварного крема и богатого шоколадного слоя, который буквально тает во рту. Для их приготовления потребуются следующие ингредиенты.

Фото: ask.chadgpt.ru is licensed under free for commercial use батончики шоколадные

Ингредиенты

Основа

75 г очищенных грецких орехов (или других орехов на ваш выбор);

75 г кокосовой стружки;

225 г печенья;

100 г солёного сливочного масла (нарезанного кубиками);

щепотка соли;

1 яйцо;

50 г сахара;

30 г какао-порошка (взбитого).

Для слоя заварного крема

80 г мягкого сливочного масла (комнатной температуры);

160 г просеянной сахарной пудры;

3 ст. л. сухого заварного крема;

2 ст. л. молока;

щепотка соли.

Для посыпки

120 г шоколада с содержанием какао 70%;

2 ст. л. сливочного масла.

Приготовление

1. Обжарьте грецкие орехи на сухой сковороде, пока не появится их аромат, и переложите на тарелку остывать. На той же сковороде обжарьте кокосовую стружку до абрикосового цвета.

2. Измельчите печенье до состояния неравномерной крошки с помощью кухонного комбайна или скалки. Так же измельчите орехи.

3. Основа: в водяной бане растопите сливочное масло с сахаром, затем добавьте к печенью, орехам и кокосу. Вмешайте какао и яйцо. Всё хорошо перемешайте и утрамбуйте в форму для выпечки (примерно 20 см на 20 см). Поставьте в морозильник на 10 минут.

4. Заварной крем: взбейте сливочное масло до мягкости, добавьте сахарную пудру и продолжайте взбивать. Смешайте сухой заварной крем с молоком и добавьте в крем. Нанесите слой крема на основу и охладите минимум на час.

5. Шоколадный слой: растопите шоколад и сливочное масло на водяной бане. Вылейте на застывший крем и равномерно распределите. Дайте шоколаду немного застыть, затем нарежьте на полоски или квадраты и верните в холодильник.

Уточнения

Оре́х гре́цкий (лат. Júglans régia) — вид деревьев рода Орех семейства Ореховые (Juglandaceae). Известная издревле ценная плодовая культура. Старые русские названия растения — волошский орех, царский орех, греческий орех.



