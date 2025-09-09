Почему эта кукуруза исчезает со стола первой — ответ кроется в одном ингредиенте

Кукуруза со сливочным маслом и ароматными травами — это способ превратить привычное блюдо в настоящий деликатес. Сочетание сладких зёрен, нежного масла и свежих трав создаёт вкус, который превосходит обычную варёную кукурузу. Особенно хорош этот рецепт летом, когда можно готовить на даче или пикнике.
Кукуруза сладкая в початках — 6 шт.
Масло сливочное — 150 г
Тимьян (чабрец) — 6 веточек
Шнитт-лук — 20 г
Петрушка — 5 веточек
Цедра лимона — 20 г
Масло растительное рафинированное — 20 мл
Перец чёрный молотый — по вкусу
Соль — по вкусу
Пряное масло. Размягчите сливочное масло при комнатной температуре. С веточек тимьяна снимите листочки. Лимон тщательно вымойте, ошпарьте кипятком, снимите цедру мелкой тёркой. Шнитт-лук и петрушку нарежьте мелко, стебли выбросьте. Смешайте масло с зеленью, тимьяном и цедрой, добавьте соль. Поставьте в холодильник.
Подготовка початков. Листья у кукурузы отогните, но не отрывайте. Удалите волокна и снова заверните початки в листья. Обвяжите шпагатом.
Бланширование. Вскипятите воду в большой кастрюле, опустите початки, дождитесь закипания и проварите 5 минут. Достаньте и дайте стечь воде.
Запекание. Разогрейте духовку до 200 °C. Противень смажьте растительным маслом, выложите початки и запекайте 20-30 минут. На мангале готовьте 15-20 минут, периодически переворачивая.
Подача. Снимите шпагат и листья, выложите кукурузу на тарелки. На каждый початок положите кусочек охлаждённого масла с травами, чтобы оно слегка растаяло и пропитало зёрна.
Уточнения
Кукуру́за са́харная, также маи́с (лат. Zéa máys) — однолетнее травянистое культурное растение, единственный культурный представитель рода Кукуруза (Zea) семейства Злаки (Poaceae).
Байкал станет морем, Африка расколется, а Исландию разорвёт пополам. Учёные уверены: новые океаны уже начали своё рождение.