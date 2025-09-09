Почему эта кукуруза исчезает со стола первой — ответ кроется в одном ингредиенте

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:03
Еда

Кукуруза со сливочным маслом и ароматными травами — это способ превратить привычное блюдо в настоящий деликатес. Сочетание сладких зёрен, нежного масла и свежих трав создаёт вкус, который превосходит обычную варёную кукурузу. Особенно хорош этот рецепт летом, когда можно готовить на даче или пикнике.

Кукуруза со сливочным маслом и травами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кукуруза со сливочным маслом и травами

Ингредиенты на 6 порций

  • Кукуруза сладкая в початках — 6 шт.

  • Масло сливочное — 150 г

  • Тимьян (чабрец) — 6 веточек

  • Шнитт-лук — 20 г

  • Петрушка — 5 веточек

  • Цедра лимона — 20 г

  • Масло растительное рафинированное — 20 мл

  • Перец чёрный молотый — по вкусу

  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Пряное масло. Размягчите сливочное масло при комнатной температуре. С веточек тимьяна снимите листочки. Лимон тщательно вымойте, ошпарьте кипятком, снимите цедру мелкой тёркой. Шнитт-лук и петрушку нарежьте мелко, стебли выбросьте. Смешайте масло с зеленью, тимьяном и цедрой, добавьте соль. Поставьте в холодильник.

  2. Подготовка початков. Листья у кукурузы отогните, но не отрывайте. Удалите волокна и снова заверните початки в листья. Обвяжите шпагатом.

  3. Бланширование. Вскипятите воду в большой кастрюле, опустите початки, дождитесь закипания и проварите 5 минут. Достаньте и дайте стечь воде.

  4. Запекание. Разогрейте духовку до 200 °C. Противень смажьте растительным маслом, выложите початки и запекайте 20-30 минут. На мангале готовьте 15-20 минут, периодически переворачивая.

  5. Подача. Снимите шпагат и листья, выложите кукурузу на тарелки. На каждый початок положите кусочек охлаждённого масла с травами, чтобы оно слегка растаяло и пропитало зёрна.

Уточнения

Кукуру́за са́харная, также маи́с (лат. Zéa máys) — однолетнее травянистое культурное растение, единственный культурный представитель рода Кукуруза (Zea) семейства Злаки (Poaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
