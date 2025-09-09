Почему эта кукуруза исчезает со стола первой — ответ кроется в одном ингредиенте

Кукуруза со сливочным маслом и ароматными травами — это способ превратить привычное блюдо в настоящий деликатес. Сочетание сладких зёрен, нежного масла и свежих трав создаёт вкус, который превосходит обычную варёную кукурузу. Особенно хорош этот рецепт летом, когда можно готовить на даче или пикнике.

Кукуруза со сливочным маслом и травами

Пряное масло. Размягчите сливочное масло при комнатной температуре. С веточек тимьяна снимите листочки. Лимон тщательно вымойте, ошпарьте кипятком, снимите цедру мелкой тёркой. Шнитт-лук и петрушку нарежьте мелко, стебли выбросьте. Смешайте масло с зеленью, тимьяном и цедрой, добавьте соль. Поставьте в холодильник.

Подготовка початков. Листья у кукурузы отогните, но не отрывайте. Удалите волокна и снова заверните початки в листья. Обвяжите шпагатом.

Бланширование. Вскипятите воду в большой кастрюле, опустите початки, дождитесь закипания и проварите 5 минут. Достаньте и дайте стечь воде.

Запекание. Разогрейте духовку до 200 °C. Противень смажьте растительным маслом, выложите початки и запекайте 20-30 минут. На мангале готовьте 15-20 минут, периодически переворачивая.