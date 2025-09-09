Огурцы в томатном маринаде: салат, который станет хитом любой зимней закуски

Огуречный салат в томатном маринаде — это яркая и вкусная заготовка на зиму, в которой сочетаются хрустящие огурцы и сладковато-пряный соус из помидоров и овощей. Такая закуска отлично подойдёт к мясным блюдам, картофелю и просто к ломтику свежего хлеба.
Огурцы — 2 кг
Помидоры — 1 кг
Болгарский перец — 1 шт.
Лук репчатый — 1 головка
Чеснок — 1 головка
Масло растительное — 100 г
Соль — 1,5 ст. л.
Сахар — 80 г
Уксусная эссенция — 1 ст. л.
Подготовка овощей. Используйте спелые сладкие помидоры, подойдут и некондиционные. Лук и болгарский перец очистите. Все овощи (помидоры, лук, перец) пропустите через мясорубку.
Огурцы. Плоды можно брать любые. Нарежьте их кольцами толщиной около 2 см. Если огурцы крупные, каждое кольцо можно разрезать пополам.
Приготовление маринада. Полученную томатно-овощную массу доведите до кипения и варите 10 минут. Затем всыпьте огурцы, добавьте соль, сахар и растительное масло. Перемешайте и продолжайте варить ещё 10 минут.
Финальные шаги. В массу добавьте уксусную эссенцию и чеснок, пропущенный через пресс. Варите ещё 5-10 минут.
Консервирование. Готовый салат разложите по стерилизованным банкам, сразу закатайте, переверните крышками вниз и оставьте остывать без укутывания.
Уточнения
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
Байкал станет морем, Африка расколется, а Исландию разорвёт пополам. Учёные уверены: новые океаны уже начали своё рождение.