Огурцы в томатном маринаде: салат, который станет хитом любой зимней закуски

Еда

Огуречный салат в томатном маринаде — это яркая и вкусная заготовка на зиму, в которой сочетаются хрустящие огурцы и сладковато-пряный соус из помидоров и овощей. Такая закуска отлично подойдёт к мясным блюдам, картофелю и просто к ломтику свежего хлеба.

Огуречный салат в томатном маринаде
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Огуречный салат в томатном маринаде

Ингредиенты на 3 порции

  • Огурцы — 2 кг

  • Помидоры — 1 кг

  • Болгарский перец — 1 шт.

  • Лук репчатый — 1 головка

  • Чеснок — 1 головка

  • Масло растительное — 100 г

  • Соль — 1,5 ст. л.

  • Сахар — 80 г

  • Уксусная эссенция — 1 ст. л.

Приготовление

  1. Подготовка овощей. Используйте спелые сладкие помидоры, подойдут и некондиционные. Лук и болгарский перец очистите. Все овощи (помидоры, лук, перец) пропустите через мясорубку.

  2. Огурцы. Плоды можно брать любые. Нарежьте их кольцами толщиной около 2 см. Если огурцы крупные, каждое кольцо можно разрезать пополам.

  3. Приготовление маринада. Полученную томатно-овощную массу доведите до кипения и варите 10 минут. Затем всыпьте огурцы, добавьте соль, сахар и растительное масло. Перемешайте и продолжайте варить ещё 10 минут.

  4. Финальные шаги. В массу добавьте уксусную эссенцию и чеснок, пропущенный через пресс. Варите ещё 5-10 минут.

  5. Консервирование. Готовый салат разложите по стерилизованным банкам, сразу закатайте, переверните крышками вниз и оставьте остывать без укутывания.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
