Огурцы в томатном маринаде: салат, который станет хитом любой зимней закуски

Огуречный салат в томатном маринаде — это яркая и вкусная заготовка на зиму, в которой сочетаются хрустящие огурцы и сладковато-пряный соус из помидоров и овощей. Такая закуска отлично подойдёт к мясным блюдам, картофелю и просто к ломтику свежего хлеба.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Огуречный салат в томатном маринаде

Ингредиенты на 3 порции

Огурцы — 2 кг

Помидоры — 1 кг

Болгарский перец — 1 шт.

Лук репчатый — 1 головка

Чеснок — 1 головка

Масло растительное — 100 г

Соль — 1,5 ст. л.

Сахар — 80 г

Уксусная эссенция — 1 ст. л.

Приготовление

Подготовка овощей. Используйте спелые сладкие помидоры, подойдут и некондиционные. Лук и болгарский перец очистите. Все овощи (помидоры, лук, перец) пропустите через мясорубку. Огурцы. Плоды можно брать любые. Нарежьте их кольцами толщиной около 2 см. Если огурцы крупные, каждое кольцо можно разрезать пополам. Приготовление маринада. Полученную томатно-овощную массу доведите до кипения и варите 10 минут. Затем всыпьте огурцы, добавьте соль, сахар и растительное масло. Перемешайте и продолжайте варить ещё 10 минут. Финальные шаги. В массу добавьте уксусную эссенцию и чеснок, пропущенный через пресс. Варите ещё 5-10 минут. Консервирование. Готовый салат разложите по стерилизованным банкам, сразу закатайте, переверните крышками вниз и оставьте остывать без укутывания.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

