Маринованные огурцы с луком и перцем: закуска, которая спасает любой стол зимой

Маринованные огурцы с луком, сладким перцем и морковью — это универсальная заготовка, которая станет украшением зимнего стола. Хрустящие кружочки огурцов, лёгкая кислинка, пикантность чеснока и аромат специй делают закуску подходящей и для повседневных обедов, и для праздничного застолья.
Огурцы — 2 кг
Морковь — 1 шт.
Лук репчатый — 1 шт.
Перец сладкий красный — 1 шт.
Чеснок — 4 зубчика
Укроп — 20 г
Смесь перцев горошком — по вкусу
Перец душистый горошек — по вкусу
Лавровый лист — по вкусу
Уксус яблочный 6% — 150 мл
Масло растительное рафинированное — 100 мл
Сахар — 80 г
Соль — 35 г
Подготовка огурцов. Замочите плоды в холодной воде на 2 часа, предварительно срезав кончики. Благодаря этому огурцы сохранят хрусткость при консервации.
Нарезка овощей. Огурцы и морковь нарежьте кружочками толщиной 3-4 мм — такая форма оптимальна для закуски. Лук нарежьте перьями, сладкий перец — кубиками или соломкой, чеснок — тонкими пластинками.
Смешивание. Сложите все овощи в большую миску, добавьте измельчённый укроп (вместе с толстыми стеблями). Перемешайте.
Подготовка банок. Простерилизуйте банки объёмом 500-750 мл. На дно каждой положите половину лаврового листа, 1-2 горошины душистого перца и 4-6 зёрен смеси перцев.
Маринад. Вскипятите 1 л воды, добавьте масло, уксус, соль и сахар, снова доведите до кипения. Маринад получается ароматным и при этом не делает заготовку жирной.
Консервирование. Разложите овощи по банкам, залейте тёплым маринадом. Прикройте крышками и пастеризуйте в кастрюле с водой 15-17 минут. После закатки укутайте банки полотенцем и оставьте до полного остывания.
Уточнения
