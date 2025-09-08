Маринованные огурцы с луком и перцем: закуска, которая спасает любой стол зимой

Маринованные огурцы с луком, сладким перцем и морковью — это универсальная заготовка, которая станет украшением зимнего стола. Хрустящие кружочки огурцов, лёгкая кислинка, пикантность чеснока и аромат специй делают закуску подходящей и для повседневных обедов, и для праздничного застолья.

Подготовка огурцов. Замочите плоды в холодной воде на 2 часа, предварительно срезав кончики. Благодаря этому огурцы сохранят хрусткость при консервации.

Нарезка овощей. Огурцы и морковь нарежьте кружочками толщиной 3-4 мм — такая форма оптимальна для закуски. Лук нарежьте перьями, сладкий перец — кубиками или соломкой, чеснок — тонкими пластинками.

Смешивание. Сложите все овощи в большую миску, добавьте измельчённый укроп (вместе с толстыми стеблями). Перемешайте.

Подготовка банок. Простерилизуйте банки объёмом 500-750 мл. На дно каждой положите половину лаврового листа, 1-2 горошины душистого перца и 4-6 зёрен смеси перцев.

Маринад. Вскипятите 1 л воды, добавьте масло, уксус, соль и сахар, снова доведите до кипения. Маринад получается ароматным и при этом не делает заготовку жирной.