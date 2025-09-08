Маринованные огурцы с луком и перцем: закуска, которая спасает любой стол зимой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:20
Еда

Маринованные огурцы с луком, сладким перцем и морковью — это универсальная заготовка, которая станет украшением зимнего стола. Хрустящие кружочки огурцов, лёгкая кислинка, пикантность чеснока и аромат специй делают закуску подходящей и для повседневных обедов, и для праздничного застолья.

Маринованные огурцы с овощами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Маринованные огурцы с овощами

Ингредиенты на 5 порций

  • Огурцы — 2 кг

  • Морковь — 1 шт.

  • Лук репчатый — 1 шт.

  • Перец сладкий красный — 1 шт.

  • Чеснок — 4 зубчика

  • Укроп — 20 г

  • Смесь перцев горошком — по вкусу

  • Перец душистый горошек — по вкусу

  • Лавровый лист — по вкусу

Для маринада (на 1 л воды):

  • Уксус яблочный 6% — 150 мл

  • Масло растительное рафинированное — 100 мл

  • Сахар — 80 г

  • Соль — 35 г

Приготовление

  1. Подготовка огурцов. Замочите плоды в холодной воде на 2 часа, предварительно срезав кончики. Благодаря этому огурцы сохранят хрусткость при консервации.

  2. Нарезка овощей. Огурцы и морковь нарежьте кружочками толщиной 3-4 мм — такая форма оптимальна для закуски. Лук нарежьте перьями, сладкий перец — кубиками или соломкой, чеснок — тонкими пластинками.

  3. Смешивание. Сложите все овощи в большую миску, добавьте измельчённый укроп (вместе с толстыми стеблями). Перемешайте.

  4. Подготовка банок. Простерилизуйте банки объёмом 500-750 мл. На дно каждой положите половину лаврового листа, 1-2 горошины душистого перца и 4-6 зёрен смеси перцев.

  5. Маринад. Вскипятите 1 л воды, добавьте масло, уксус, соль и сахар, снова доведите до кипения. Маринад получается ароматным и при этом не делает заготовку жирной.

  6. Консервирование. Разложите овощи по банкам, залейте тёплым маринадом. Прикройте крышками и пастеризуйте в кастрюле с водой 15-17 минут. После закатки укутайте банки полотенцем и оставьте до полного остывания.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
