Цветная капуста в йогурте: неожиданное блюдо, которое затмит мясо

Цветная капуста с йогуртовым соусом — это блюдо, которое легко приготовить, но оно способно удивить вкусом и подачей. Секрет в том, что соцветия сначала маринуются в пряном йогуртовом соусе, а затем запекаются до золотистой корочки. В результате получается нежная середина, хрустящая поверхность и сливочный аромат специй.
Цветная капуста — 750 г
Йогурт греческий — 150 г
Масло оливковое — 2 ст. л.
Чеснок — 3 зубчика
Лимон — 1/2 шт.
Куркума — 1 ч. л.
Луковый порошок — 0,5 ч. л.
Перец чили — 0,5 ч. л.
Тмин — 0,5 ч. л.
Орегано сушёный — 0,5 ч. л.
Соль — 1 ч. л.
Йогурт греческий — 200 г
Лимон — 1/2 шт.
Масло оливковое — 1 ст. л.
Чесночный порошок — 0,5 ч. л.
Мята свежая — 2 веточки
Молоко — 1 ст. л.
Перец чёрный молотый — по вкусу
Соль — по вкусу
Петрушка — по вкусу
Разделите капусту на соцветия среднего размера, промойте и обсушите.
В миске соедините йогурт, оливковое масло, сок лимона, измельчённый чеснок и все специи. Перемешайте до однородности.
Опустите соцветия в маринад, тщательно перемешайте и оставьте на 30 минут (можно в холодильнике до 12 часов).
Разогрейте духовку до 200 °C. Застелите противень пергаментом, выложите капусту одним слоем.
Запекайте 20 минут, затем переверните и готовьте ещё 20 минут до румяной корочки.
Пока капуста запекается, приготовьте соус: смешайте йогурт с цедрой и соком лимона, оливковым маслом, чесночным порошком, мелко нарезанной мятой, добавьте соль и перец. Если соус густой, разведите молоком.
Готовую капусту выложите на блюдо, посыпьте петрушкой и подавайте с йогуртовым соусом.
Уточнения
Цветна́я капу́ста — распространённая овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.
