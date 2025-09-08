Цветная капуста в йогурте: неожиданное блюдо, которое затмит мясо

2:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Цветная капуста с йогуртовым соусом — это блюдо, которое легко приготовить, но оно способно удивить вкусом и подачей. Секрет в том, что соцветия сначала маринуются в пряном йогуртовом соусе, а затем запекаются до золотистой корочки. В результате получается нежная середина, хрустящая поверхность и сливочный аромат специй.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Цветная капуста с йогуртовым соусом

Ингредиенты на 4 порции

Цветная капуста — 750 г

Йогурт греческий — 150 г

Масло оливковое — 2 ст. л.

Чеснок — 3 зубчика

Лимон — 1/2 шт.

Куркума — 1 ч. л.

Луковый порошок — 0,5 ч. л.

Перец чили — 0,5 ч. л.

Тмин — 0,5 ч. л.

Орегано сушёный — 0,5 ч. л.

Соль — 1 ч. л.

Для соуса:

Йогурт греческий — 200 г

Лимон — 1/2 шт.

Масло оливковое — 1 ст. л.

Чесночный порошок — 0,5 ч. л.

Мята свежая — 2 веточки

Молоко — 1 ст. л.

Перец чёрный молотый — по вкусу

Соль — по вкусу

Для украшения:

Петрушка — по вкусу

Приготовление

Разделите капусту на соцветия среднего размера, промойте и обсушите. В миске соедините йогурт, оливковое масло, сок лимона, измельчённый чеснок и все специи. Перемешайте до однородности. Опустите соцветия в маринад, тщательно перемешайте и оставьте на 30 минут (можно в холодильнике до 12 часов). Разогрейте духовку до 200 °C. Застелите противень пергаментом, выложите капусту одним слоем. Запекайте 20 минут, затем переверните и готовьте ещё 20 минут до румяной корочки. Пока капуста запекается, приготовьте соус: смешайте йогурт с цедрой и соком лимона, оливковым маслом, чесночным порошком, мелко нарезанной мятой, добавьте соль и перец. Если соус густой, разведите молоком. Готовую капусту выложите на блюдо, посыпьте петрушкой и подавайте с йогуртовым соусом.

Уточнения

Цветна́я капу́ста — распространённая овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.

