Цветная капуста в йогурте: неожиданное блюдо, которое затмит мясо

Еда

Цветная капуста с йогуртовым соусом — это блюдо, которое легко приготовить, но оно способно удивить вкусом и подачей. Секрет в том, что соцветия сначала маринуются в пряном йогуртовом соусе, а затем запекаются до золотистой корочки. В результате получается нежная середина, хрустящая поверхность и сливочный аромат специй.

Цветная капуста с йогуртовым соусом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ингредиенты на 4 порции

  • Цветная капуста — 750 г

  • Йогурт греческий — 150 г

  • Масло оливковое — 2 ст. л.

  • Чеснок — 3 зубчика

  • Лимон — 1/2 шт.

  • Куркума — 1 ч. л.

  • Луковый порошок — 0,5 ч. л.

  • Перец чили — 0,5 ч. л.

  • Тмин — 0,5 ч. л.

  • Орегано сушёный — 0,5 ч. л.

  • Соль — 1 ч. л.

Для соуса:

  • Йогурт греческий — 200 г

  • Лимон — 1/2 шт.

  • Масло оливковое — 1 ст. л.

  • Чесночный порошок — 0,5 ч. л.

  • Мята свежая — 2 веточки

  • Молоко — 1 ст. л.

  • Перец чёрный молотый — по вкусу

  • Соль — по вкусу

Для украшения:

  • Петрушка — по вкусу

Приготовление

  1. Разделите капусту на соцветия среднего размера, промойте и обсушите.

  2. В миске соедините йогурт, оливковое масло, сок лимона, измельчённый чеснок и все специи. Перемешайте до однородности.

  3. Опустите соцветия в маринад, тщательно перемешайте и оставьте на 30 минут (можно в холодильнике до 12 часов).

  4. Разогрейте духовку до 200 °C. Застелите противень пергаментом, выложите капусту одним слоем.

  5. Запекайте 20 минут, затем переверните и готовьте ещё 20 минут до румяной корочки.

  6. Пока капуста запекается, приготовьте соус: смешайте йогурт с цедрой и соком лимона, оливковым маслом, чесночным порошком, мелко нарезанной мятой, добавьте соль и перец. Если соус густой, разведите молоком.

  7. Готовую капусту выложите на блюдо, посыпьте петрушкой и подавайте с йогуртовым соусом.

Уточнения

Цветна́я капу́ста — распространённая овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.

