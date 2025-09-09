Всего 5 минут — и готово: рецепт идеального завтрака для детей от 6 месяцев

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Для детей примерно от 6 месяцев. 

дитя на руках у мамы
Фото: commons.wikimedia by Kristen Wong, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
дитя на руках у мамы

Замочите овсянку в воде на 5-10 минут. Слейте лишнюю воду. В это время очистите яблоко от кожуры и сердцевины, затем измельчите его в пюре (для полугодовалого ребёнка используйте целое яблоко; с 8 месяцев можно использовать небольшие кусочки). Очистите банан, добавьте его к яблоку и снова быстро измельчите. Затем добавьте овсяные хлопья.

Общее время приготовления 5 мин.

Пищевая ценность на одну порцию

Энергетическая ценность: 224 ккал

  • Белки — 4,08 г 
  • Жиры — 1,63 г 
  • Углеводы — 49,38 г

Ингредиенты на 1 порцию

  • Яблоко — 1 
  • Банан — 0,5 
  • Овсяные хлопья — 20 г 
  • Вода — 100 мл
