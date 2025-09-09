Всего 5 минут — и готово: рецепт идеального завтрака для детей от 6 месяцев

Для детей примерно от 6 месяцев.

Замочите овсянку в воде на 5-10 минут. Слейте лишнюю воду. В это время очистите яблоко от кожуры и сердцевины, затем измельчите его в пюре (для полугодовалого ребёнка используйте целое яблоко; с 8 месяцев можно использовать небольшие кусочки). Очистите банан, добавьте его к яблоку и снова быстро измельчите. Затем добавьте овсяные хлопья.

Общее время приготовления 5 мин.

Пищевая ценность на одну порцию

Энергетическая ценность: 224 ккал

Белки — 4,08 г

Жиры — 1,63 г

Углеводы — 49,38 г

Ингредиенты на 1 порцию