Этот лайфхак делает начинку пиццы сочной, а корж — хрустящим, будто в лучшей пиццерии

Еда

Когда домашняя пицца получается сухой и безвкусной, проблема чаще всего не в рецепте. Настоящие пиццайоло знают секрет, который делает тесто мягким, корочку — хрустящей, а начинку — сочной. И этот секрет доступен каждому.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Пицца на сковороде

Кукурузная мука вместо пшеничной

При раскатке основы повара используют не обычную пшеничную муку, а кукурузную. Её не вмешивают в тесто, а присыпают поверхность, на которой раскатывается заготовка. Благодаря этому корж не прилипает и приобретает особую текстуру.

Во время выпекания кукурузная мука слегка подрумянивается и придаёт тесту аппетитный аромат с лёгкими сладковатыми нотами. Пшеничная мука такого эффекта не даёт: она быстрее подгорает и не сохраняет форму.

Сочность начинки и правильная структура

Кукурузная мука помогает сохранить баланс между соусом и тестом. Основа не размокает и остаётся плотной, а начинка дольше сохраняет сочность. Корж получается мягким внутри и хрустящим снаружи — именно таким, каким мы привыкли видеть пиццу в ресторане.

Лайфхак от поваров

Некоторые добавляют к кукурузной муке немного манки. Такой приём усиливает хруст и особенно хорошо работает в тонкой пицце. Получается основа, которую легко резать, которая не крошится и красиво смотрится при подаче.

Почему этот шаг важен

Многие хозяйки упускают кукурузную муку, думая, что она не играет роли. На деле именно она делает корж хрустящим и ароматным. Попробовав один раз, легко убедиться: разница заметна уже с первого кусочка.

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.

