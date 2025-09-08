Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Заброшенный прибор из 2000-х возвращается: он делает тонкие волосы гуще без салона
Ручная стирка без лишних усилий: как продлить жизнь вещам на годы
Трезвый, но пахнет перегаром: продукты, которые могут подставить водителя под лишение прав
Аристократы не мяукают: как порода и характер влияют на разговорчивость вашего питомца
Не выкидывайте урожай: лишние яблоки превращаются в удобрение — секрет, который экономит деньги
Секрет, которому два миллиарда лет: почему моря стали солёными, а реки остались пресными
Прихожая без хлама: этот предмет мебели стоит убрать отсюда немедленно
Секретное оружие против старения: вот как функциональные тренировки меняют тело после 35
Брак с диагнозом: вместо жили долго и счастливо — общее расстройство: риски и секрет взаимопонимания

Этот лайфхак делает начинку пиццы сочной, а корж — хрустящим, будто в лучшей пиццерии

1:47
Еда

Когда домашняя пицца получается сухой и безвкусной, проблема чаще всего не в рецепте. Настоящие пиццайоло знают секрет, который делает тесто мягким, корочку — хрустящей, а начинку — сочной. И этот секрет доступен каждому.

Пицца на сковороде
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пицца на сковороде

Кукурузная мука вместо пшеничной

При раскатке основы повара используют не обычную пшеничную муку, а кукурузную. Её не вмешивают в тесто, а присыпают поверхность, на которой раскатывается заготовка. Благодаря этому корж не прилипает и приобретает особую текстуру.

Во время выпекания кукурузная мука слегка подрумянивается и придаёт тесту аппетитный аромат с лёгкими сладковатыми нотами. Пшеничная мука такого эффекта не даёт: она быстрее подгорает и не сохраняет форму.

Сочность начинки и правильная структура

Кукурузная мука помогает сохранить баланс между соусом и тестом. Основа не размокает и остаётся плотной, а начинка дольше сохраняет сочность. Корж получается мягким внутри и хрустящим снаружи — именно таким, каким мы привыкли видеть пиццу в ресторане.

Лайфхак от поваров

Некоторые добавляют к кукурузной муке немного манки. Такой приём усиливает хруст и особенно хорошо работает в тонкой пицце. Получается основа, которую легко резать, которая не крошится и красиво смотрится при подаче.

Почему этот шаг важен

Многие хозяйки упускают кукурузную муку, думая, что она не играет роли. На деле именно она делает корж хрустящим и ароматным. Попробовав один раз, легко убедиться: разница заметна уже с первого кусочка.

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Жир на вытяжке тает сам: трюк, который пугает своей простотой
Недвижимость
Жир на вытяжке тает сам: трюк, который пугает своей простотой
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Наука и техника
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Домашние животные
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Популярное
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням

Учёные Бразилии сделали шокирующее открытие — обнаружили гигантскую рыбу в амазонских реках, что ставит новые вопросы к экосистеме и эволюции.

В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Королева глубин: почему белая акула охотится точнее любого оружия
Королева глубин: почему белая акула охотится точнее любого оружия
Последние материалы
Секретное оружие против старения: вот как функциональные тренировки меняют тело после 35
Прихожая без хлама: этот предмет мебели стоит убрать отсюда немедленно
Брак с диагнозом: вместо жили долго и счастливо — общее расстройство: риски и секрет взаимопонимания
Сердце начнёт сдавать после сорока: простая привычка, которая отсрочит возрастные проблемы
Быстрый интернет дешевеет, а медленный — дорожает: как меняются тарифы в Башкирии
Панорамы Адриатики и реликвии христианства: где в Черногории пикник превращается в паломничество
13 кур и несколько котов: почему Михаил Ширвиндт оставил телевидение и уехал в деревню
Тренд с эффектом домино: одно поло — и тысячи инфлюэнсеров копируют друг друга
Новые камеры превращают трассы в прозрачный аквариум: нарушителям не скрыться
Вы сами превращаете кота в монстра: главная ошибка, из-за которой питомец вас тихо ненавидит
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.