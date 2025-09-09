Этот обед за 25 минут изменит ваше представление о домашней кухне

Обжарьте нарезанный лук на сковороде с небольшим количеством масла. Добавьте говяжий фарш и полученные комочки тоже обжарьте. Приправьте солью, перцем, порошком карри, чили и измельчённым зубчиком чеснока до получения острого вкуса. Добавьте томатную пасту и немного обжарьте вместе с ней. Влейте овощной бульон и добавьте нарезанную кубиками тыкву. Накрыть крышкой примерно на 10 минут. Тушить 5 минут.
После этого добавьте крем-фреш, измельченный базилик и ньокки и хорошо перемешайте. Выложите в форму для запекания.
Нарежьте моцареллу и выложите сверху.
Запекайте в духовке, разогретой до 200 ° C, сверху / снизу, на средней решётке, около 15 минут.
Время приготовления 25 мин.
Уточнения
Ньо́кки также но́кли, но́ки, но́керли (итал. gnocchi, нем. Nocken, Nockerln) — блюдо преимущественно итальянской, а также южнонемецкой и австрийской кухни.
