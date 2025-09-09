Этот обед за 25 минут изменит ваше представление о домашней кухне

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Обжарьте нарезанный лук на сковороде с небольшим количеством масла. Добавьте говяжий фарш и полученные комочки тоже обжарьте. Приправьте солью, перцем, порошком карри, чили и измельчённым зубчиком чеснока до получения острого вкуса. Добавьте томатную пасту и немного обжарьте вместе с ней. Влейте овощной бульон и добавьте нарезанную кубиками тыкву. Накрыть крышкой примерно на 10 минут. Тушить 5 минут.

Фото: commons.wikimedia.org by Dobromila, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
После этого добавьте крем-фреш, измельченный базилик и ньокки и хорошо перемешайте. Выложите в форму для запекания.

Нарежьте моцареллу и выложите сверху.

Запекайте в духовке, разогретой до 200 ° C, сверху / снизу, на средней решётке, около 15 минут.

Время приготовления 25 мин.

Ингредиенты на 2 порции

  • Лук репчатый - 1 немного подсолнечного масла для жарки
  • Смешанный мясной фарш - 300 г
  • Соль и перец
  • Порошок карри - 1 ч.л. немного порошка чили
  • Зубчик чеснока - 1
  • Томатная паста - 1
  • Овощной бульон - 250 мл
  • Тыква «Хоккайдо» - 300 г вес нетто
  • Крем-фреш - 100 г немного базилика
  • Ньокки - 1 шт. из холодильника, ок. 500 г
  • Моцарелла - 1 шарик ок. 125 г

Уточнения

Ньо́кки также но́кли, но́ки, но́керли (итал. gnocchi, нем. Nocken, Nockerln) — блюдо преимущественно итальянской, а также южнонемецкой и австрийской кухни.

