Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цены на продукты могут рухнуть: в Госдуме готовят закон о снижении НДС
Секрет похудения: одно упражнение заменит целый час на беговой дорожке
Тайланд сражается с иностранным бизнесом: 857 случаев мошенничества за 9 месяцев
Золотистые, с корочкой и без капли лишнего жира: чебуреки, которые не стыдно подать даже президенту
Кошмар без сна: дрожь в ногах удар по мозгу — скрытая угроза ночного отдыха
Именно этот жест заставит любую кошку подойти к вам: работает лучше кис-кис
Мама в ловушке: Ида Галич рассказала, как она разрывается между сыном и дочкой
Заброшенный прибор из 2000-х возвращается: он делает тонкие волосы гуще без салона
Ручная стирка без лишних усилий: как продлить жизнь вещам на годы

Муж не поверит, что этот кекс без яиц: секретный ингредиент делает выпечку ещё вкуснее

3:54
Еда

Когда на кухне вдруг обнаруживается, что яйца закончились, а мысль о домашней выпечке не даёт покоя, многие сразу отказываются от идеи печь. Но на самом деле яйца далеко не единственный продукт, способный обеспечить тесту нужную текстуру и пышность. Секрет в том, чтобы знать, чем именно можно заменить привычный ингредиент и как это правильно сделать.

Яйца в дверце холодильника
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Яйца в дверце холодильника

Фруктовые пюре: вкус и влажность

Одним из самых доступных вариантов считается банановое пюре. Оно не только помогает связать ингредиенты, но и добавляет лёгкую сладость и аромат. Чаще всего его используют в пирогах и маффинах, где допускается яркий вкус. Хорошей альтернативой служит и яблочное пюре. Оно сохраняет влагу в тесте и помогает выпечке подняться. Особенно удачно яблочное пюре проявляет себя в кексах и шарлотках.

"Одним из самых популярных заменителей считается банановое пюре", — сообщает корреспондент Белновости.

Кроме фруктов, неплохой результат даёт пюре из тыквы или даже варёной моркови. Эти продукты добавляют плотности и лёгкой сладости, поэтому идеально подходят для хлебцев, плотных кексов и осенних десертов.

Кисломолочные продукты: мягкость и структура

Тем, кто не любит сильные фруктовые нотки, подойдут кисломолочные продукты. Йогурт или кефир дают тесту необходимую кислотность, которая активирует соду или разрыхлитель. В итоге пирог получается воздушным и мягким, с нежной текстурой. Кроме того, молочные продукты помогают дольше сохранять свежесть выпечки, что особенно полезно для домашних тортов или пирогов на несколько дней.

Растительные решения для веганов

Для тех, кто исключает продукты животного происхождения, существует проверенный способ — смесь льняной муки и воды. После перемешивания образуется гелеобразная масса, напоминающая яичный белок. Этот вариант часто используют в веганской выпечке, так как он хорошо удерживает форму и придаёт тесту упругость.

Разрыхлитель с уксусом: лёгкость и пышность

В рецептах, где важна именно воздушность, например в бисквите, яйца можно заменить сочетанием разрыхлителя и уксуса. Кислота запускает активную реакцию, благодаря которой тесто быстро поднимается. Это один из самых простых и доступных способов, особенно если под рукой нет ни фруктов, ни кисломолочных продуктов.

Дополнительные варианты: крахмал и не только

Если важно, чтобы тесто держало форму и не крошилось, стоит добавить немного крахмала. Он укрепляет структуру и делает выпечку более аккуратной. Такой приём часто используют в печенье или песочных пирогах. Важно помнить: крахмал сам по себе не заменяет яйца полностью, но хорошо работает в паре с другими ингредиентами.

Как выбрать подходящий вариант?

Универсального заменителя не существует — всё зависит от конкретного рецепта и личных предпочтений. Для сладкой и ароматной выпечки подойдут фрукты, для нейтрального вкуса лучше использовать кисломолочные продукты. В бисквитах и нежных кексах выручит комбинация уксуса и разрыхлителя, а для плотных пирогов отлично подойдут овощные пюре.

Эксперименты на кухне неизбежны: иногда результат может отличаться от ожиданий, но именно так рождаются новые удачные рецепты. Главное — не бояться пробовать разные варианты. Ведь ограничений в кулинарии не так много, как кажется, и даже без привычных яиц можно получить пирог с золотистой корочкой и мягкой серединкой.

Уточнения

Яйцо́ - распространённый пищевой продукт. В силу доступности в настоящее время самыми распространёнными в употреблении являются куриные яйца, хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Чай, который кажется безобидным, может разрушать защитные функции организма
Еда и рецепты
Чай, который кажется безобидным, может разрушать защитные функции организма
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Красота и стиль
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Популярное
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням

Учёные Бразилии сделали шокирующее открытие — обнаружили гигантскую рыбу в амазонских реках, что ставит новые вопросы к экосистеме и эволюции.

В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Королева глубин: почему белая акула охотится точнее любого оружия
Королева глубин: почему белая акула охотится точнее любого оружия
Последние материалы
Секретное оружие против старения: вот как функциональные тренировки меняют тело после 35
Прихожая без хлама: этот предмет мебели стоит убрать отсюда немедленно
Брак с диагнозом: вместо жили долго и счастливо — общее расстройство: риски и секрет взаимопонимания
Сердце начнёт сдавать после сорока: простая привычка, которая отсрочит возрастные проблемы
Быстрый интернет дешевеет, а медленный — дорожает: как меняются тарифы в Башкирии
Панорамы Адриатики и реликвии христианства: где в Черногории пикник превращается в паломничество
13 кур и несколько котов: почему Михаил Ширвиндт оставил телевидение и уехал в деревню
Тренд с эффектом домино: одно поло — и тысячи инфлюэнсеров копируют друг друга
Новые камеры превращают трассы в прозрачный аквариум: нарушителям не скрыться
Вы сами превращаете кота в монстра: главная ошибка, из-за которой питомец вас тихо ненавидит
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.