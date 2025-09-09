Шарлотка преобразилась: этот секретный ингредиент делает ее божественно вкусной

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Классическая шарлотка хороша своей простотой, но этот вариант с медом выводит любимый пирог на новый уровень. Мед полностью заменяет сахар, делая выпечку невероятно ароматной, влажной и с легкой пряной ноткой корицы. Это идеальный рецепт для тех, кто ищет более полезную и интересную альтернативу.

Шарлотка
Фото: freepik.com by valeria_aksakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шарлотка

Ингредиенты:

  • Яблоки (кисло-сладкие, например, Гренни Смит или Семеренко) — 4-5 шт. (около 600 г)
  • Куриные яйца (комнатной температуры) — 4 шт.
  • Мука пшеничная — 2 стакана
  • Натуральный мед (жидкий) — 180 г (примерно 5-6 ст. ложек без горки)
  • Корица молотая — 1-2 ч. ложки (по вкусу)
  • Разрыхлитель теста — 2 ч. ложки (обязательный ингредиент!)
  • Сливочное или растительное масло — для смазывания формы
  • Сахарная пудра — для украшения (по желанию)

Пошаговый способ приготовления

  1. Очистите яблоки от кожуры, удалите сердцевину с семенами и нарежьте их на ломтики средней толщины или кубиками. Чтобы они не потемнели, можно сбрызнуть их небольшим количеством лимонного сока. Совет: Для большего аромата яблоки можно слегка обжарить на ложке сливочного масла с корицей до мягкости.
  2. Приготовление теста: В глубокой миске взбейте яйца с медом и корицей. Взбивайте миксером на высокой скорости в течение 5-7 минут, пока масса не посветлеет, не увеличится в объеме и не станет пышной и воздушной.
  3. Важно: Муку обязательно просейте вместе с разрыхлителем. Это насытит ее кислородом и обеспечит равномерное поднятие пирога. Аккуратно, порциями, вмешайте просеянную муку в яично-медовую массу. Делайте это лопаткой движениями снизу вверх, чтобы сохранить воздушность. Тесто должно получиться густым, как на оладьи.
  4. В готовое тесто осторожно вмешайте подготовленные яблоки.
  5. Разогрейте духовку до 180°C. Смажьте форму для выпечки (желательно разъемную, диаметром 22-24 см) маслом и присыпьте мукой или застелите пергаментом.
  6. Переложите тесто в форму, разровняйте поверхность.
  7. Выпекайте пирог в предварительно разогретой духовке на среднем уровне 35-45 минут. Время зависит от духовки. Готовность проверяйте деревянной шпажкой или зубочисткой — она должна выходить сухой из центра пирога.
  8. Дайте пирогу полностью остыть в форме (медовая выпечка очень нежная и может осесть от перепада температуры). Затем аккуратно извлеките его, переложите на блюдо и перед подачей щедро посыпьте сахарной пудрой через ситечко.

Почему это работает?

  • Мед не только подслащивает, но и задерживает влагу, делая мякиш пирога плотным, влажным и долго не черствеющим.
  • Взбивание яиц с медом — ключевой этап. Именно это дает ту самую пористую, нежную текстуру.
  • Корица и мед — идеальное вкусовое сочетание, которое раскрывает вкус яблок.

Уточнения

Шарло́тка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
