Секрет янтарного цвета: добавляю этот ингредиент в яблочное желе — все ахают

2:33
Еда

Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто ценит время, но не готов жертвовать вкусом. Ароматное, прозрачное и невероятно простое в приготовлении желе станет вашим любимым десертом к чаю или изысканным дополнением к тостам и сырной тарелке. А благодаря мятному акценту его вкус получается свежим и многогранным.

Яблочное желе с пряностями
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Яблочное желе с пряностями

Рецепт яблочного желе на зиму

Вам понадобится (выход: ~ 2 банки по 0,5 л):

  • Яблочный сок (натуральный, без мякоти) — 1 литр
  • Сахар — 500 грамм
  • Пектин (или Желфикс) — 1 стандартный пакетик (обычно 15-20 г)
  • Мята перечная (свежая) — 2-3 веточки

Пошаговый рецепт

  1. Влейте яблочный сок в достаточно объёмную кастрюлю (он будет сильно пениться при кипении). Отдельно смешайте пектин с 2-3 столовыми ложками сахара из общей массы — это предотвратит образование комочков.
  2. Всыпьте смесь пектина с сахаром в сок и тщательно размешайте венчиком до полного растворения. Добавьте веточки вымытой мяты — она отдаст свой аромат.
  3. Поставьте кастрюлю на средний огонь и, помешивая, доведите до активного кипения. Только тогда всыпьте весь оставшийся сахар. Интенсивно помешивайте, пока сахарные кристаллы полностью не растворятся.
  4. Как только смесь снова закипит, засеките ровно 3 минуты. Варите на среднем огне, не переставая помешивать. После этого сразу снимите с плиты и аккуратно извлеките веточки мяты шумовкой.
  5. Обязательно снимите образовавшуюся пену для идеальной прозрачности желе. Сразу же разлейте горячую массу по сухим стерилизованным банкам и герметично закройте стерильными крышками.
  6. Переверните банки на крышки, укутайте одеялом и оставьте в таком положении на 5-10 минут. Это обеспечит дополнительную пастеризацию крышек. Затем верните их в обычное положение и дайте полностью остыть при комнатной температуре.

Совет: Полное загущение желе произойдет в течение следующих 12-24 часов. Не двигайте и не трясите банки в это время.

Готовое желе имеет красивый янтарный оттенок, идеальную желеобразную консистенцию и тонкий аромат яблок с освежающим послевкусием мяты. Храните его в прохладном темном месте. Приятного аппетита

Уточнения

Желе́ (от фр. gelée — «студень, гель, желе») — пищевой коллоидный раствор (обычно на основе фруктовых соков), в который добавляют желирующий агент — гелеобразователь (например желатин, пектин, агар), при этом, остывая, вся масса получает студенистый вид.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
