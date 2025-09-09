Шок для кофеманов: почему овсяное молоко может быть опаснее сахара

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:59
Еда

Журналистка Мария Гольдбах делится личным опытом: она отказалась от любимого овсяного молока в кофе, узнав о его скрытом влиянии на уровень сахара в крови. Это решение основано не на модных тенденциях, а на мнении экспертов-биохимиков. И вот почему это может быть важно для вас.

Кофе
Фото: commons.wikimedia.org by Tim Wright, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кофе

Почему овсяное молоко может быть проблемой?

Главная причина — резкие скачки глюкозы в крови. Это касается не только диабетиков; нестабильный уровень сахара может вызывать у любого человека:

  • Внезапную усталость и упадок энергии.
  • Повышенный аппетит и тягу к сладкому.
  • Проблемы с кожей и ухудшение качества сна.

Хотя на упаковке указано "несладкое", овсяное молоко от природы содержит много сахаров. А главное — в процессе производства из овса удаляется практически вся клетчатка, которая замедляет усвоение этих сахаров. В результате организм получает почти чистую глюкозу, особенно если пить такой кофе натощак.

Сравнение молока: где меньше всего сахара?

Чтобы наглядно показать разницу, вот содержание сахара в одной чашке (примерно 240 мл) разных видов несладкого молока:

  • Миндальное молоко: ~2 грамма
  • Кокосовое молоко: ~6 граммов
  • Овсяное молоко: ~7 граммов
  • Цельное коровье молоко: ~11 граммов

Но, как объясняет биохимик Джесси Инчауспе в разговоре с чешским Vogue, важно смотреть не только на цифру "сахара", но и на общий состав напитка. Белок и жир, которых много в коровьем молоке и достаточно в ореховом, замедляют всасывание сахара, смягчая удар по глюкозе.

Чем заменить овсяное молоко? Альтернативы для стабильной энергии

Если вы, как и автор, хотите избежать скачков сахара, эксперты предлагают обратить внимание на другие варианты:

  • Миндальное молоко: Абсолютный лидер по низкому содержанию сахара и углеводов.
  • Соевое молоко: Выбор Марии. Оно содержит достаточно белка, чтобы сбалансировать уровень сахара и надолго дать чувство сытости.
  • Коровье молоко: Несмотря на более высокое содержание натурального сахара (лактозы), его белково-жировой состав делает его более предсказуемым для уровня глюкозы, чем овсяный аналог.

Совет от эксперта: Если вы не готовы полностью отказаться от овсяного молока, Джесси Инчауспе рекомендует не пить его на голодный желудок. Сначала позавтракайте (например, блюдом с белками и полезными жирами) или сделайте небольшую прогулку после кофе — это поможет смягчить скачок глюкозы.

Осознанный выбор растительного молока — это не только вопрос вкуса, но и забота о стабильном уровне энергии и долгосрочном здоровье. Иногда самый модный продукт — не самый оптимальный для вашего организма.

Уточнения

Овся́ное молоко́ — диетический пищевой продукт из разновидностей «растительного молока» — суррогатного заменителя молока животного происхождения, приготавливаемый из вымоченных и/или пророщенных цельных злаковых зёрен (семян) однолетнего травянистого растения, издревле культивируемого человеком, овса посевного, обыкновенного (лат. Avéna satíva) из биологического рода Овёс (лат. Avena) семейства Злаковые (лат. Gramíneae).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
