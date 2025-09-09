Шок для кофеманов: почему овсяное молоко может быть опаснее сахара

Журналистка Мария Гольдбах делится личным опытом: она отказалась от любимого овсяного молока в кофе, узнав о его скрытом влиянии на уровень сахара в крови. Это решение основано не на модных тенденциях, а на мнении экспертов-биохимиков. И вот почему это может быть важно для вас.

Почему овсяное молоко может быть проблемой?

Главная причина — резкие скачки глюкозы в крови. Это касается не только диабетиков; нестабильный уровень сахара может вызывать у любого человека:

Внезапную усталость и упадок энергии.

Повышенный аппетит и тягу к сладкому.

Проблемы с кожей и ухудшение качества сна.

Хотя на упаковке указано "несладкое", овсяное молоко от природы содержит много сахаров. А главное — в процессе производства из овса удаляется практически вся клетчатка, которая замедляет усвоение этих сахаров. В результате организм получает почти чистую глюкозу, особенно если пить такой кофе натощак.

Сравнение молока: где меньше всего сахара?

Чтобы наглядно показать разницу, вот содержание сахара в одной чашке (примерно 240 мл) разных видов несладкого молока:

Миндальное молоко: ~2 грамма

Кокосовое молоко: ~6 граммов

Овсяное молоко: ~7 граммов

Цельное коровье молоко: ~11 граммов

Но, как объясняет биохимик Джесси Инчауспе в разговоре с чешским Vogue, важно смотреть не только на цифру "сахара", но и на общий состав напитка. Белок и жир, которых много в коровьем молоке и достаточно в ореховом, замедляют всасывание сахара, смягчая удар по глюкозе.

Чем заменить овсяное молоко? Альтернативы для стабильной энергии

Если вы, как и автор, хотите избежать скачков сахара, эксперты предлагают обратить внимание на другие варианты:

Миндальное молоко: Абсолютный лидер по низкому содержанию сахара и углеводов.

Абсолютный лидер по низкому содержанию сахара и углеводов. Соевое молоко : Выбор Марии. Оно содержит достаточно белка, чтобы сбалансировать уровень сахара и надолго дать чувство сытости.

: Выбор Марии. Оно содержит достаточно белка, чтобы сбалансировать уровень сахара и надолго дать чувство сытости. Коровье молоко: Несмотря на более высокое содержание натурального сахара (лактозы), его белково-жировой состав делает его более предсказуемым для уровня глюкозы, чем овсяный аналог.

Совет от эксперта: Если вы не готовы полностью отказаться от овсяного молока, Джесси Инчауспе рекомендует не пить его на голодный желудок. Сначала позавтракайте (например, блюдом с белками и полезными жирами) или сделайте небольшую прогулку после кофе — это поможет смягчить скачок глюкозы.

Осознанный выбор растительного молока — это не только вопрос вкуса, но и забота о стабильном уровне энергии и долгосрочном здоровье. Иногда самый модный продукт — не самый оптимальный для вашего организма.

