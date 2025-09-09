Шок для кофеманов: почему овсяное молоко может быть опаснее сахара

Журналистка Мария Гольдбах делится личным опытом: она отказалась от любимого овсяного молока в кофе, узнав о его скрытом влиянии на уровень сахара в крови. Это решение основано не на модных тенденциях, а на мнении экспертов-биохимиков. И вот почему это может быть важно для вас.
Главная причина — резкие скачки глюкозы в крови. Это касается не только диабетиков; нестабильный уровень сахара может вызывать у любого человека:
Хотя на упаковке указано "несладкое", овсяное молоко от природы содержит много сахаров. А главное — в процессе производства из овса удаляется практически вся клетчатка, которая замедляет усвоение этих сахаров. В результате организм получает почти чистую глюкозу, особенно если пить такой кофе натощак.
Чтобы наглядно показать разницу, вот содержание сахара в одной чашке (примерно 240 мл) разных видов несладкого молока:
Но, как объясняет биохимик Джесси Инчауспе в разговоре с чешским Vogue, важно смотреть не только на цифру "сахара", но и на общий состав напитка. Белок и жир, которых много в коровьем молоке и достаточно в ореховом, замедляют всасывание сахара, смягчая удар по глюкозе.
Если вы, как и автор, хотите избежать скачков сахара, эксперты предлагают обратить внимание на другие варианты:
Совет от эксперта: Если вы не готовы полностью отказаться от овсяного молока, Джесси Инчауспе рекомендует не пить его на голодный желудок. Сначала позавтракайте (например, блюдом с белками и полезными жирами) или сделайте небольшую прогулку после кофе — это поможет смягчить скачок глюкозы.
Осознанный выбор растительного молока — это не только вопрос вкуса, но и забота о стабильном уровне энергии и долгосрочном здоровье. Иногда самый модный продукт — не самый оптимальный для вашего организма.
Уточнения
Овся́ное молоко́ — диетический пищевой продукт из разновидностей «растительного молока» — суррогатного заменителя молока животного происхождения, приготавливаемый из вымоченных и/или пророщенных цельных злаковых зёрен (семян) однолетнего травянистого растения, издревле культивируемого человеком, овса посевного, обыкновенного (лат. Avéna satíva) из биологического рода Овёс (лат. Avena) семейства Злаковые (лат. Gramíneae).
