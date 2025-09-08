Эти 3 добавки превратят запеченные яблоки в деликатес — попробуйте классический, творожный и праздничный вариант

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:23
Еда

Запечённые яблоки — это не просто десерт, это настоящий символ уюта и осени. Аромат корицы и ванили, наполняющий дом, нежнейшая мякоть и тёплый сок, который так приятно ощущать в каждой ложке… Это блюдо, которое дарит не только наслаждение вкусом, но и душевное тепло. Оно идеально для тихого вечера с книгой, для дружеских посиделок или как полезный десерт для всей семьи.

Запечённые яблоки
Фото: commons.wikimedia.org by Andrey Korzun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Запечённые яблоки

Вот три изысканных и простых варианта, которые превратят обычные яблоки в кулинарный шедевр.

1. Классические с мёдом, корицей и грецкими орехами

Этот вариант — беспроигрышная классика, которая нравится абсолютно всем. Мёд карамелизуется и проникает в мякоть яблока, создавая невероятно нежный и насыщенный вкус.

Ингредиенты на 2 порции:

  • 2 крупных яблока (лучше всего подходят сорта Антоновка или Гренни Смит)
  • 2 ст. ложки мёда
  • 1 ч. ложка молотой корицы
  • 2 ст. ложки измельчённых грецких орехов
  • 20 г сливочного масла

Приготовление:

  1. Яблоки тщательно вымойте, аккуратно срежьте "крышечку" и с помощью ложки или ножа удалите сердцевину с семенами, чтобы получился "стаканчик".
  2. В отдельной миске смешайте мёд, корицу и орехи.
  3. Наполните этой начинкой яблоки, а сверху положите по кусочку сливочного масла.
  4. Накройте срезанными "крышечками" и поставьте в форму для запекания.
  5. На дно формы можно налить немного воды (50-100 мл), чтобы яблоки не пригорели и стали еще сочнее.
  6. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 25-35 минут (время зависит от размера и сорта яблок). Они должны стать мягкими, но не развалиться.
  7. Подача: Подавайте тёплыми, полив образовавшимся в форме сладким сиропом. Идеально сочетается с шариком ванильного мороженого.

2. Творожные с изюмом и ванилью

Более сытный и полезный вариант, который может служить полноценным завтраком или лёгким ужином. Нежный творог прекрасно гармонирует с кислинкой печёного яблока.

Ингредиенты на 2 порции:

  • 2 крупных яблока
  • 100 г творога (желательно не слишком сухого)
  • 1 ст. ложка изюма
  • 1 ч. ложка ванильного сахара
  • 1 ст. ложка сметаны или йогурта

Приготовление:

  1. Изюм заранее залейте кипятком на 10 минут, чтобы он стал мягким, затем слейте воду.
  2. Яблоки подготовьте, как в первом рецепте: вымойте, срежьте верхушку и удалите сердцевину.
  3. Творог разомните вилкой, смешайте с изюмом, ванильным сахаром и сметаной.
  4. Нафаршируйте яблоки творожной массой, сверху можно также положить небольшой кусочек масла для нежности.
  5. Запекайте при 180°C около 30 минут.
  6. Подача: Подавайте слегка остывшими, посыпав сверху щепоткой корицы. Такой десерт хорош и сам по себе, и с чашечкой травяного чая.

3. Праздничные с клюквой и апельсиновой цедрой

Яркий, с лёгкой кислинкой и цитрусовыми нотками вариант для тех, кто любит интересные сочетания. Клюква даёт приятную освежающую кислинку, которая оттеняет сладость яблока.

Ингредиенты на 2 порции:

  • 2 яблока
  • 2 ст. ложки свежей или замороженной клюквы
  • 1 ст. ложка коричневого сахара
  • 0,5 ч. ложки тертой апельсиновой цедры
  • 1 ст. ложка рубленого миндаля

Приготовление:

  1. Клюкву слегка разомните вилкой и смешайте с коричневым сахаром, цедрой апельсина и миндалем.
  2. Подготовленные яблоки (без сердцевины) наполните клюквенной начинкой.
  3. Запекайте при 180°C 25-30 минут, пока яблоки не станут мягкими.
  4. Подача: Горячие яблоки можно полить мёдом или сиропом из формы, украсить свежей мятой. Этот контрастный десерт отлично дополняет кофе или чёрный чай.

Приятного аппетита и уютной осени!

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запечённом виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
