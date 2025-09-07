Кофейная революция: зерно против растворимого — кто победит

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Согласно данным Международной организации кофе (ICO), в мире каждый год потребляется более 10 миллиардов килограммов кофе.

Приготовление кофе
Фото: pxhere.com by Указания авторства не требуется, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Приготовление кофе

Кофейная статистика

Примерно 30% из этого объёма — растворимый кофе, где лидируют Россия, Великобритания и Австралия.

40% — это молотый кофе.

 И 30% составляют зёрна, но именно этот сегмент стремительно растёт из-за популярности specialty-кофе. 

Какой именно выбрать?

В России в 2000-х растворимый кофе был настоящим королём. Однако сегодня всё больше людей выбирают зерно. Несмотря на это, растворимый кофе в банках всё еще остаётся символом кофе для миллионов. Если выбираете растворимый, лучше берите сублимированный, без добавок и из 100% арабики. 

Если речь о молотом кофе, лучше покупать маленькие упаковки и использовать их в течение 1–2 недель. А если вы настоящий кофейный гурман, отличным вложением будет жерновая кофемолка — она изменит вкус кофе гораздо сильнее, чем любая кофемашина.

Не забывайте хранить кофе в герметичной упаковке, подальше от света и влаги. И помните о воде: даже самое идеальное зерно не спасёт жёсткая вода. 

Уточнения

Гурма́н (фр. gourmand) — лакомка, ценитель и любитель тонких изысканных блюд или знаток напитков, в том числе и вин — энофил.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
