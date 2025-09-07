Сладкий яд для мозга: как 7 популярных подсластителей ускоряют его старение

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Недавнее бразильское исследование, опубликованное в журнале Neurology, обнаружило, что участники, употребляющие много искусственных подсластителей, испытывают "значительно более быстрое снижение" когнитивных способностей и памяти.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка пьёт газированный напиток

Возрастные особенности

Исследователи выяснили, что у людей с самым высоким уровнем потребления мозг старел на 1,6 года быстрее, а функции снижались на 62% быстрее. Особенно это касается людей до 60 лет и больных диабетом, в то время как люди старше 60 лет не оказались подвержены таким же рискам.

В ходе исследования анализировались данные 12 772 взрослых средним возрастом 52 года на протяжении восьми лет. Участники заполняли анкеты о своем рационе.

Семёрка подсластителей

На исследование повлияли семь искусственных подсластителей, найденных в газировке, энергетиках и низкокалорийных десертах: аспартам, сахарин, ацесульфам-К, эритрит, ксилит, сорбит и тагатоза, пишет New York Post.

Уточнения

Аспартам (англ. aspartame; L-Аспартил-L-фенилаланин) — искусственный подсластитель, используемый в качестве заменителя сахара, а также как пищевая добавка E951. Аспартам имеет ту же калорийность, что и сахар, при этом имеет сладость в 200 раз больше привычной сахарозы.

