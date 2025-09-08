Фаршированные перцы в маринаде превращают обычный ужин в праздничный стол

Фаршированный перец с капустой и морковью в маринаде быстрого приготовления — это универсальная зимняя заготовка, которая сочетает в себе сразу две закуски. В одной банке — хрустящий перец и ароматная капуста с морковью. Такая консервация отлично подойдёт и к мясным блюдам, и к простым гарнирам вроде отварного картофеля. Готовить её лучше в начале осени, когда овощи максимально сочные и свежие.

Ингредиенты на 10 порций

Морковь — 2 шт.

Перец сладкий крупный — 700 г

Перец зелёный острый — 1 шт.

Капуста белокочанная (молодая) — 1 кг

Лук репчатый — 2 шт.

Кинза — 1 пучок

Для маринада:

Горчичное семя — 1 ст. л.

Кориандр (семена) — 1 ч. л.

Перец чёрный горошком — 8 шт.

Соль — 4 ст. л.

Сахар — 2 ст. л.

Уксус 6 % — 200 мл

Подготовка овощей

Очистите морковь и натрите её на крупной тёрке, лук измельчите. Капусту тонко нашинкуйте, удалив верхние листья. Смешайте все овощи в миске, добавьте 2 ст. л. соли и 2 ст. л. уксуса. Оставьте на 2 часа, периодически перемешивая.

Подготовка перца

Сладкий перец тщательно вымойте, срежьте верхушки с плодоножками и удалите семена. Острый перец освободите от семян и мелко нарежьте. Кинзу промойте и измельчите.

Начинка и фарширование

Капустно-морковную смесь слегка отожмите, соедините с острым перцем и кинзой. Начинкой плотно нафаршируйте сладкие перцы и разложите их по стерилизованным банкам.

Приготовление маринада

В сотейник влейте стакан воды, добавьте оставшийся уксус, соль и сахар. Доведите до кипения, затем положите специи — кориандр, горчичное семя и чёрный перец горошком. Варите 5 минут на слабом огне.

Финальный этап

Залейте горячим маринадом фаршированные перцы в банках, закройте крышками и переставьте в прохладное тёмное место. Полностью готовой закуска станет примерно через 2 месяца.

Эта заготовка удобна тем, что зимой можно достать баночку и сразу получить два блюда: хрустящий маринованный перец и капустную начинку с пряным ароматом.

Уточнения

