Фаршированные перцы в маринаде превращают обычный ужин в праздничный стол

Фаршированный перец с капустой и морковью в маринаде быстрого приготовления — это универсальная зимняя заготовка, которая сочетает в себе сразу две закуски. В одной банке — хрустящий перец и ароматная капуста с морковью. Такая консервация отлично подойдёт и к мясным блюдам, и к простым гарнирам вроде отварного картофеля. Готовить её лучше в начале осени, когда овощи максимально сочные и свежие.
Для маринада:
Очистите морковь и натрите её на крупной тёрке, лук измельчите. Капусту тонко нашинкуйте, удалив верхние листья. Смешайте все овощи в миске, добавьте 2 ст. л. соли и 2 ст. л. уксуса. Оставьте на 2 часа, периодически перемешивая.
Сладкий перец тщательно вымойте, срежьте верхушки с плодоножками и удалите семена. Острый перец освободите от семян и мелко нарежьте. Кинзу промойте и измельчите.
Капустно-морковную смесь слегка отожмите, соедините с острым перцем и кинзой. Начинкой плотно нафаршируйте сладкие перцы и разложите их по стерилизованным банкам.
В сотейник влейте стакан воды, добавьте оставшийся уксус, соль и сахар. Доведите до кипения, затем положите специи — кориандр, горчичное семя и чёрный перец горошком. Варите 5 минут на слабом огне.
Залейте горячим маринадом фаршированные перцы в банках, закройте крышками и переставьте в прохладное тёмное место. Полностью готовой закуска станет примерно через 2 месяца.
Эта заготовка удобна тем, что зимой можно достать баночку и сразу получить два блюда: хрустящий маринованный перец и капустную начинку с пряным ароматом.
Уточнения
Пе́рец — название ряда различных растений, а также распространённых пряностей, получаемых из их плодов.
Учёные Бразилии сделали шокирующее открытие — обнаружили гигантскую рыбу в амазонских реках, что ставит новые вопросы к экосистеме и эволюции.