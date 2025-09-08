Осень на сковородке: жареная картошка с грибами, мимо которой невозможно пройти

Жареная картошка с опятами — блюдо, которое всегда ассоциируется с уютом и осенним лесом. Оно не требует ни мяса, ни специй: соль и аромат свежих грибов создают идеальное сочетание. Но есть важные тонкости. Если готовить всё в одной сковороде, вместо золотистых ломтиков можно получить мягкую массу. Чтобы этого избежать, картофель и грибы нужно обжаривать раздельно, а соединять только в самом конце.
Для подачи: свежая зелень
Опята переберите, удалите мусор и плёнки. Залейте холодной водой с солью и оставьте на 10-15 минут. После промойте, залейте кипятком и варите 15 минут, снимая пену. Откиньте на дуршлаг и дайте стечь лишней воде.
Картофель очистите, нарежьте пластинками по 3-4 мм и промойте в холодной воде, чтобы ушёл лишний крахмал. Лук нарежьте полукольцами или четвертинками.
Возьмите две сковороды: большую для картошки и меньшую для грибов с луком. В первую налейте 3 ст. л. масла и выложите картофель, в другую — 2 ст. л. масла и лук. Лук обжаривайте до золотистого цвета около 5 минут. Картофель в это время не трогайте, чтобы образовалась корочка.
К луку добавьте отваренные опята и кусочек сливочного масла. Обжаривайте вместе ещё 7-10 минут. Картофель жарьте около 20 минут до румяной корочки, посолите. Выложите к нему грибы с луком, аккуратно перемешайте и прогрейте пару минут.
Готовое блюдо посыпьте свежей зеленью и подавайте сразу — в горячем виде оно особенно вкусно.
Уточнения
