Осень на сковородке: жареная картошка с грибами, мимо которой невозможно пройти

2:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Жареная картошка с опятами — блюдо, которое всегда ассоциируется с уютом и осенним лесом. Оно не требует ни мяса, ни специй: соль и аромат свежих грибов создают идеальное сочетание. Но есть важные тонкости. Если готовить всё в одной сковороде, вместо золотистых ломтиков можно получить мягкую массу. Чтобы этого избежать, картофель и грибы нужно обжаривать раздельно, а соединять только в самом конце.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Картошка с лисичками

Ингредиенты на 3 порции

Картофель — 700 г

Опята свежие — 500 г

Лук репчатый — 100 г

Масло растительное рафинированное — 5 ст. л.

Масло сливочное — 25 г

Соль — по вкусу

Для подачи: свежая зелень

Подготовка грибов

Опята переберите, удалите мусор и плёнки. Залейте холодной водой с солью и оставьте на 10-15 минут. После промойте, залейте кипятком и варите 15 минут, снимая пену. Откиньте на дуршлаг и дайте стечь лишней воде.

Подготовка картофеля и лука

Картофель очистите, нарежьте пластинками по 3-4 мм и промойте в холодной воде, чтобы ушёл лишний крахмал. Лук нарежьте полукольцами или четвертинками.

Обжаривание

Возьмите две сковороды: большую для картошки и меньшую для грибов с луком. В первую налейте 3 ст. л. масла и выложите картофель, в другую — 2 ст. л. масла и лук. Лук обжаривайте до золотистого цвета около 5 минут. Картофель в это время не трогайте, чтобы образовалась корочка.

Грибы и финальное соединение

К луку добавьте отваренные опята и кусочек сливочного масла. Обжаривайте вместе ещё 7-10 минут. Картофель жарьте около 20 минут до румяной корочки, посолите. Выложите к нему грибы с луком, аккуратно перемешайте и прогрейте пару минут.

Подача

Готовое блюдо посыпьте свежей зеленью и подавайте сразу — в горячем виде оно особенно вкусно.

Советы

Жарить картошку и грибы вместе с самого начала не стоит — получится тушёная масса без аппетитной корочки.

Замороженные опята тоже подойдут: если они уже были отварены перед заморозкой, можно сразу выкладывать на сковороду.

Уточнения

Опёнок (множ. число опёнки и опя́та) — народное или несистематическое название группы грибов, относящихся к разным родам и семействам.

