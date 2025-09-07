Виноград в пироге: неожиданная начинка, которая превращает выпечку в деликатес

Виноградный пирог — это ароматная и лёгкая выпечка, которая удивит простотой приготовления. Его можно подать к вечернему чаю или приготовить для гостей: вкусно, красиво и без лишних хлопот. Тесто получается мягким, воздушным, с лёгкой корочкой, а виноград придаёт десерту свежесть и сочность. Особая магия — в пряной корице и цитрусовой цедре, которые делают пирог по-настоящему уютным.
Сначала снимите виноград с кистей, переберите, удалив повреждённые и мягкие ягоды. Хорошо промойте оставшиеся и обсушите на полотенце. Это нужно, чтобы они не выделяли лишнюю влагу в тесто.
Сливочное масло растопите и оставьте остывать. В глубокой миске взбейте яйца до пышной светлой массы, добавьте сахар и соль, взбивайте до растворения. Влейте масло, вмешайте сметану, корицу и лимонную цедру. Всё аккуратно перемешайте.
Просейте муку с разрыхлителем и добавьте в яичную массу. Перемешивайте сначала медленно, затем быстрее, чтобы не было комков. Форму для выпечки (26 см) смажьте маслом, вылейте тесто и слегка встряхните, чтобы оно распределилось равномерно.
Сверху выложите виноград. Поставьте в духовку, разогретую до 170-180 °C, и выпекайте 35-40 минут. Проверяйте готовность шпажкой: если она выходит сухой, пирог готов.
Оставьте пирог в форме на 15 минут, затем переложите на решётку, чтобы дно не отсырело. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.
Такой пирог можно делать с любым виноградом без косточек — белым, красным или чёрным. А на второй день он становится ещё вкуснее, так как тесто пропитывается соком ягод.
Уточнения
Виногра́д — плоды винограда культурного и некоторых других растений рода Виноград, в зрелом виде представляющие собой сладкие ягоды. Ценный пищевой продукт и сырьё для виноделия.
