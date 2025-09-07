Виноград в пироге: неожиданная начинка, которая превращает выпечку в деликатес

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:33
Еда

Виноградный пирог — это ароматная и лёгкая выпечка, которая удивит простотой приготовления. Его можно подать к вечернему чаю или приготовить для гостей: вкусно, красиво и без лишних хлопот. Тесто получается мягким, воздушным, с лёгкой корочкой, а виноград придаёт десерту свежесть и сочность. Особая магия — в пряной корице и цитрусовой цедре, которые делают пирог по-настоящему уютным.

Виноградный пирог
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Виноградный пирог

Ингредиенты на 4 порции

  • Виноград — 300 г
  • Мука пшеничная — 180 г
  • Сахар — 150 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Сметана 18% — 20 г
  • Масло сливочное — 100 г
  • Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
  • Корица молотая — 1 ч. л.
  • Цедра лимона — 1 ч. л.
  • Соль — 1/3 ч. л.
  • Сахарная пудра — по вкусу

Подготовка ягод

Сначала снимите виноград с кистей, переберите, удалив повреждённые и мягкие ягоды. Хорошо промойте оставшиеся и обсушите на полотенце. Это нужно, чтобы они не выделяли лишнюю влагу в тесто.

Замес теста

Сливочное масло растопите и оставьте остывать. В глубокой миске взбейте яйца до пышной светлой массы, добавьте сахар и соль, взбивайте до растворения. Влейте масло, вмешайте сметану, корицу и лимонную цедру. Всё аккуратно перемешайте.

Соединение с мукой

Просейте муку с разрыхлителем и добавьте в яичную массу. Перемешивайте сначала медленно, затем быстрее, чтобы не было комков. Форму для выпечки (26 см) смажьте маслом, вылейте тесто и слегка встряхните, чтобы оно распределилось равномерно.

Выпекание

Сверху выложите виноград. Поставьте в духовку, разогретую до 170-180 °C, и выпекайте 35-40 минут. Проверяйте готовность шпажкой: если она выходит сухой, пирог готов.

Завершающий штрих

Оставьте пирог в форме на 15 минут, затем переложите на решётку, чтобы дно не отсырело. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.

Такой пирог можно делать с любым виноградом без косточек — белым, красным или чёрным. А на второй день он становится ещё вкуснее, так как тесто пропитывается соком ягод.

Уточнения

Виногра́д — плоды винограда культурного и некоторых других растений рода Виноград, в зрелом виде представляющие собой сладкие ягоды. Ценный пищевой продукт и сырьё для виноделия.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
