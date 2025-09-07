Хрустящие яблоки в золотой корочке сводят с ума детей и взрослых

Хрустящие яблоки в золотистом кляре — десерт, который одинаково обожают и взрослые, и дети. Итальянские хозяйки знают это лакомство под названием frittelle di mele, а шеф Мирко Дзаго предлагает свой необычный вариант: тесто готовится не на молоке или воде, а на кока-коле с колотым льдом. Получается воздушная текстура и лёгкая карамельная нотка во вкусе.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Яблоки в кляре

Интересная деталь: рецепт может быть полностью веганским, если отказаться от соуса из сметаны. Но именно он придаёт блюду завершённость — нежный, слегка сладковатый крем со свежей лимонной цедрой гармонично оттеняет яблоки в коричном сахаре.

Подготовка продуктов

Для четырёх порций понадобится 400 г яблок, лимон, 200 г муки, 300 г льда и столько же колы. Для соуса возьмите сметану, сахарную пудру и немного лимонной цедры. Для карамельной посыпки — тростниковый сахар и молотую корицу. Ну и, конечно, масло для фритюра.

Лимонный штрих

Сначала лимон моют и обдают кипятком, снимают цедру. Большая часть идёт в соус, а щепотку стоит оставить для украшения. Сметану взбивают с сахарной пудрой и прячут в холодильник.

Яблоки для десерта

Фрукты чистят, удаляют сердцевину и нарезают кружками толщиной около сантиметра. Чтобы кусочки не потемнели, их сбрызгивают лимонным соком и слегка перемешивают.

Кляр на коле

Главная изюминка рецепта — ледяной напиток в тесте. Лёд измельчают, смешивают с колой и мукой. В итоге получается лёгкий, пузырящийся кляр. Параллельно готовят смесь из сахара и корицы — именно в ней потом будут обваливать обжаренные колечки.

Золотистая корочка

В сотейнике разогревают масло, яблоки окунают в тесто и отправляют во фритюр. Уже через несколько минут они становятся румяными и хрустящими. Чтобы убрать лишний жир, их выкладывают на бумажные полотенца.

Финальные штрихи

Горячие яблоки обваливают в сахарно-коричной смеси, посыпают цедрой и подают вместе с охлаждённым сметанным соусом. Десерт получается ароматным, с сочетанием свежести лимона, пряной корицы и карамельной сладости яблок.

Такое угощение идеально подходит к вечернему чаю, воскресному завтраку или даже к детскому празднику. Простые продукты и несколько хитростей превращают его в настоящий кулинарный спектакль, который покорит гостей с первой пробы.

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запечённом виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.

