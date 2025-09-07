Эти лодочки съедают быстрее, чем они остывают — рецепт хачапури по-аджарски для гурманов

Хачапури по-аджарски — это визитная карточка грузинской кухни. Горячие лодочки из теста с расплавленным сыром и ярким желтком сверху — блюдо, которое влюбляет в себя с первого кусочка. В этом рецепте используются сразу три вида сыра, что делает вкус особенно насыщенным и богатым.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Хачапури по-аджарски

Ингредиенты

Для теста понадобятся пшеничная мука хлебопекарная (650 г), соль (20 г), сахар (5 г), сухие дрожжи (8 г), сливочное масло (150 г), вода (90 мл), молоко (300 мл), яйцо (1 шт.) и растительное масло (40 г). Для начинки используют пшеничную муку (100 г), сулугуни (900 г), рассольный сыр (400 г), имеретинский сыр (200 г), яйца (12 шт.), сливочное масло (100 г) и молоко (125 мл).

Приготовление теста

Заморозьте сливочное масло. Натрите его на крупной тёрке, соедините с мукой, солью, сахаром и дрожжами. Сделайте углубление, влейте воду и молоко, добавьте яйцо. Замесите массу, накройте и оставьте на 30 минут при комнатной температуре.

Подготовка сыра и льезона

Взбейте два яйца с молоком, чтобы сделать льезон. Натрите сулугуни на крупной тёрке и соедините с другими сырами.

Формирование лодочек

Разделите тесто на четыре части по 125 г и раскатайте в овалы. По краям выложите немного сыра, заверните и защипните бортики. В центр положите оставшуюся сырную смесь и смажьте поверхность льезоном.

Выпечка и подача

Запекайте хачапури в духовке или печи при температуре 300 °C сверху и 200 °C снизу около 10–12 минут. Выньте, добавьте в центр каждого изделия по желтку и отправьте обратно ещё на 1–2 минуты.

Перед подачей в середину положите кусочек сливочного масла. Есть хачапури принято горячим, отламывая кусочек теста и макая его в тянущийся сыр и жидкий желток. Это блюдо — праздник вкуса и настоящая гастрономическая визитная карточка Аджарии.