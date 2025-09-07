Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смена сезонов и шок для лица: что нужно сделать срочно
Раскрыты кинопредпочтения Путина: что смотрит президент в перелётах
Собчак против Николаева: скандал из-за 7 секунд хита Пугачёвой
Ушёл из жизни маэстро моды и скорости: автомобили, в которых остался жить стиль Армани
Земляной монстр без пощады: враг, которого садоводы не видят — урожай исчезает в один миг
Простые упражнения, которые делают тело выносливым, а разум спокойным
Полная миска, но собака не ест: скрытая причина удивит владельцев
От Америки до Парижа: как три семьи пытаются справиться с прошлым в новом фильме Джармуша
Чернобыльский запрет снят: Сербия возрождает ядерные амбиции с помощью Кореи

Рулет, который обошёл колбасу: мясное блюдо с секретной начинкой — результат удивит даже гурмана

3:53
Еда

Мясной рулет из бекона и фарша — это блюдо, которое одинаково уместно и на семейном ужине, и на праздничном столе. Его ценят за насыщенный вкус, простоту приготовления и универсальность: он сочетается как с овощными гарнирами, так и с различными соусами. А ещё рулет всегда смотрится эффектно на тарелке, поэтому его часто подают, когда хочется удивить гостей без лишних хлопот.

Мясной рулет из бекона
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мясной рулет из бекона

Продукты для приготовления

Чтобы приготовить рулет, понадобится минимум ингредиентов, которые легко найти в любом магазине. Основу составляет бекон — именно он создаёт ароматную корочку и удерживает рулет в форме. В качестве начинки используется мясной фарш, а для нежности и лёгкой кремовой нотки добавляется творожный сыр. Соль и специи выбираются по вкусу: кто-то предпочитает пряные травы, кто-то — классический набор с паприкой и чесноком.

Как правильно выбрать ингредиенты

Бекон лучше брать средней толщины: слишком тонкие ломтики могут рваться, а толстые будут долго готовиться. Фарш стоит выбирать свежий, без лишней жидкости, лучше всего домашний или из проверенной лавки. Для классического варианта подойдёт свинина или смесь свинины с говядиной. Если хочется более лёгкий вкус, можно использовать куриный или индюшиный фарш. Творожный сыр подбирается мягкий, без выраженной кислинки, чтобы он не перебивал мясной вкус.

Техника приготовления рулета

Процесс готовки несложный, но требует аккуратности. Сначала бекон раскладывается внахлёст на пергаменте или фольге, образуя прямоугольное полотно. Сверху равномерно выкладывается фарш, затем — творожный сыр. Начинку можно дополнить рубленой зеленью, жареными грибами или овощами. Всё это аккуратно сворачивается в плотный рулет.

Запекать рулет удобнее в форме, чтобы он сохранил форму и соки не вытекли. Температура духовки — около 180 градусов. Среднее время приготовления — 40–50 минут, в зависимости от толщины рулета и особенностей фарша. Чтобы корочка стала аппетитной, за 10 минут до конца приготовления можно включить режим «гриль».

Вариации и добавки

Это блюдо легко адаптировать под свои вкусы. Например:

  • в фарш можно добавить измельчённый лук или чеснок;
  • для пикантности подмешать к сыру горчицу или острый соус;
  • использовать смесь сыров для более насыщенного вкуса;заменить творожный сыр на твёрдый, натёртый на мелкой тёрке.

Некоторые хозяйки готовят рулет с яйцом внутри: сваренные вкрутую яйца кладутся на фарш и сворачиваются вместе с начинкой. Такой вариант смотрится особенно эффектно на разрезе.

С чем подать мясной рулет

Лучше всего рулет сочетается с картофельным пюре, запечёнными овощами или лёгким салатом из свежих овощей. В качестве соуса подойдут кетчуп, горчичный или сливочный. Для праздничной подачи рулет можно нарезать тонкими ломтиками и выложить на большое блюдо, украсив зеленью.

Полезные советы

  1. Чтобы рулет не развалился, сворачивайте его достаточно плотно.
  2. Если боитесь, что бекон подгорит, накройте рулет фольгой и снимите её за 15 минут до готовности.
  3. Дайте рулету немного остыть после выпечки — так он станет более плотным и удобным для нарезки.

Такой мясной рулет можно приготовить заранее: он хорошо хранится в холодильнике и на следующий день остаётся сочным. Его удобно брать с собой на работу, в дорогу или на пикник.

Уточнения

Руле́т — кулинарное изделие в виде скрученного пласта теста, мяса или другого продукта, с начинкой и без.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Еда и рецепты
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Экономика и бизнес
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Недвижимость
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Популярное
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы

Узнайте, как правильно подкармливать деревья и кустарники осенью, чтобы обеспечить богатый урожай. Правильная подкормка поможет восстановить силы растений и подготовить их к зиме.

Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Последние материалы
Ремонт сжирает силы и нервы — главное упущение, которое делает его нескончаемым
Луковицы в землю до зимы — и весной сад зацветёт без хлопот: список лучших многолетников
Мужской атрибут превращён в женское оружие: 10 дерзких способов обыграть галстук этой осенью
Сидни Суини в роли боксёрши: критики в восторге от игры, но не от сценария
Вкус и польза: готовим вегетарианские фрикадельки с нутом и овсянкой
Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода
Фото под таймер: Китай ввёл лимит на фотосессии у достопримечательностей
Не гимнастика и не медитация: что скрывает загадочная FYSM-йога
После 14:00 – ни крошки: Лариса Долина раскрыла детали своего рациона и вес
Триллер или фарс: новый фильм с Егором Кридом вызывает больше вопросов, чем ответов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.