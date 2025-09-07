Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фото под таймер: Китай ввёл лимит на фотосессии у достопримечательностей
Не гимнастика и не медитация: что скрывает загадочная FYSM-йога
После 14:00 – ни крошки: Лариса Долина раскрыла детали своего рациона и вес
Неправильное давление — главная причина износа: как избежать лишних трат
Триллер или фарс: новый фильм с Егором Кридом вызывает больше вопросов, чем ответов
Королева глубин: почему белая акула охотится точнее любого оружия
Родители, будьте осторожны: этот напиток может навредить малышу
Тайный подвиг Тита: как ученик Христа изменил мир — откройте его секрет
Лень превращает ремонт в кошмар: простой план помогает взять ситуацию под контроль

Картофель заиграет вкусом: главный секрет не в сорте, а в дырках тёрки

3:14
Еда

Картофель давно стал привычным ингредиентом на кухне, но результат его приготовления зависит не только от сорта или свежести. Оказывается, важную роль играет даже такой, казалось бы, мелкий нюанс, как выбор тёрки. От этого напрямую зависит, получится ли блюдо вкусным и с правильной текстурой, или же превратится в водянистую массу, которая не держит форму.

Картофель
Фото: unsplash.com by engin akyurt is licensed under Free to use under the Unsplash License
Картофель

Почему тёрка влияет на вкус и консистенцию

Когда хозяйка берёт мелкую тёрку, кажется, что так удобнее и быстрее натереть картофель. Однако у этого метода есть подводные камни. Мелкая сетка фактически разрывает структуру клубня: вместо аккуратной стружки получается кашица, которая тут же начинает выделять жидкость. Картофель, натёртый на мелкой терке, выделяет больше жидкости.

Эта лишняя влага уходит вместе с крахмалом, а именно он отвечает за связующую способность и насыщенный вкус. В результате картофельные массы становятся слишком мягкими, а готовое блюдо — водянистым.

Проблемы при жарке и варке

Для драников это настоящая беда: из такой массы невозможно сформировать аккуратные лепёшки, они разваливаются на сковороде и начинают подгорать. Пюре, приготовленное из картошки, натёртой на мелкой тёрке, тоже не радует — оно превращается в вязкую клейкую массу без аппетитной текстуры.

Крупная тёрка работает совершенно иначе. Она сохраняет волокна картофеля и удерживает внутри крахмал, что делает блюда более плотными, насыщенными и ароматными.

Цвет и окисление

Есть ещё одна важная деталь — окисление. Когда клубень натирают на мелкой тёрке, он темнеет буквально за несколько минут. Такая масса теряет аппетитный вид и уже не подходит для салатов или запеканок, где важен красивый цвет.

Крупная насадка помогает сохранить светлый оттенок картофеля дольше. Благодаря этому ломтики остаются привлекательными и удобными для приготовления блюд, которые подаются на стол целиком, а не в виде пюре.

Попытки исправить ситуацию

Некоторые хозяйки стараются бороться с лишней жидкостью, добавляя муку или крахмал. Но это меняет вкус и делает блюдо тяжелее. Картофель теряет свою естественную лёгкость, а готовое угощение становится скорее мучным, чем овощным.

Поэтому правильный выбор инструмента оказывается куда важнее, чем кажется на первый взгляд.

Для каких блюд что подходит

Даже в супах предпочтительнее использовать крупную тёрку: овощ сохраняет форму и создаёт приятную текстуру, а не превращается в густую кашицу. В то же время мелкая тёрка незаменима для чеснока, сыра или, например, орехов. Но для корнеплодов она явно не лучший вариант.

Картофель — не исключение. Чтобы получить вкусное и стабильное блюдо, стоит начинать с выбора подходящей тёрки. Казалось бы, мелочь, но именно она определяет, каким будет результат — кулинарным разочарованием или настоящим наслаждением.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который лучше любых инъекций делает губы сочнее
Красота и стиль
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который лучше любых инъекций делает губы сочнее
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Домашние животные
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Популярное
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы

Узнайте, как правильно подкармливать деревья и кустарники осенью, чтобы обеспечить богатый урожай. Правильная подкормка поможет восстановить силы растений и подготовить их к зиме.

Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Последние материалы
Тайный подвиг Тита: как ученик Христа изменил мир — откройте его секрет
Уникальный отпечаток на мордочке: что способен рассказать кошачий нос
Джармуш, Дуэйн Джонсон и русский дебют: кто забрал главные награды Венеции
Картофель заиграет вкусом: главный секрет не в сорте, а в дырках тёрки
Желание очистить организм грозит гастритом: ирония популярной привычки — вся правда о воде с лимоном
Грубые сапоги и свитера против глянцевой идеальности: рыбацкий стиль превращает осень в северную сказку
Восемь с половиной по-голливудски: что общего у Феллини и новой комедии с Джорджем Клуни
Камчатка особенно красива в это время года: лучшее время для поездки и главные ошибки туристов
Крылья есть, а полёта нет: почему курицы разучились покорять небо и стали пешими птицами
Ваша работа под угрозой: 5 ролей, которые ИИ уже заменил или изменил навсегда
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.