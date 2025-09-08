Нежная индейка тает во рту: секрет сочного рагу раскрыт

Еда

Крупно нарежьте овощи для супа и лук. Положите их в кастрюлю вместе с мясом и приправами. Добавьте белое вино и лимонный сок, затем залейте водой так, чтобы она покрывала мясо. Добавьте щепотку соли и тушите на медленном огне под крышкой около 30 минут. Дайте мясу остыть в бульоне.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Рагу из индейки с дикими травами и папоротником

Очистите и мелко нарежьте грибы и лук. Обжарьте и то, и другое на сковороде с маслом. Приправьте.

Разогрейте масло в кастрюле, добавьте муку и перемешайте венчиком. Дегласируйте вином, продолжая взбивать. Теперь добавьте 150 мл бульона и доведите до кипения, помешивая. Добавьте сливки, нагрейте, приправьте солью, перцем и щепоткой лимонной соли.

Нарежьте птицу небольшими кусочками и прогрейте в соусе с грибами. Снова приправьте.

Разложите рагу по четырем формочкам для запекания, посыпьте тёртым сыром и панировочными сухарями. Выпекайте в предварительно разогретой духовке при температуре 180°C около 10 минут до золотисто-коричневого цвета.

Подавайте с багетом.

Совет

Другой вариант — вылить рагу в готовые пирожки из слоёного теста. Тогда дальнейшая выпечка не потребуется!

В зависимости от формы ёмкости, целая бутылка вина может полностью покрыть мясо, что будет слишком много. В этом случае лучше смешать воду и вино в соотношении 1:1.

Время приготовления 30 мин.

Ингредиенты на 4 порции