Нежная индейка тает во рту: секрет сочного рагу раскрыт

Крупно нарежьте овощи для супа и лук. Положите их в кастрюлю вместе с мясом и приправами. Добавьте белое вино и лимонный сок, затем залейте водой так, чтобы она покрывала мясо. Добавьте щепотку соли и тушите на медленном огне под крышкой около 30 минут. Дайте мясу остыть в бульоне.
Очистите и мелко нарежьте грибы и лук. Обжарьте и то, и другое на сковороде с маслом. Приправьте.
Разогрейте масло в кастрюле, добавьте муку и перемешайте венчиком. Дегласируйте вином, продолжая взбивать. Теперь добавьте 150 мл бульона и доведите до кипения, помешивая. Добавьте сливки, нагрейте, приправьте солью, перцем и щепоткой лимонной соли.
Нарежьте птицу небольшими кусочками и прогрейте в соусе с грибами. Снова приправьте.
Разложите рагу по четырем формочкам для запекания, посыпьте тёртым сыром и панировочными сухарями. Выпекайте в предварительно разогретой духовке при температуре 180°C около 10 минут до золотисто-коричневого цвета.
Подавайте с багетом.
Другой вариант — вылить рагу в готовые пирожки из слоёного теста. Тогда дальнейшая выпечка не потребуется!
В зависимости от формы ёмкости, целая бутылка вина может полностью покрыть мясо, что будет слишком много. В этом случае лучше смешать воду и вино в соотношении 1:1.
Время приготовления 30 мин.
Учёные Бразилии сделали шокирующее открытие — обнаружили гигантскую рыбу в амазонских реках, что ставит новые вопросы к экосистеме и эволюции.