Нежная индейка тает во рту: секрет сочного рагу раскрыт

Еда

Крупно нарежьте овощи для супа и лук. Положите их в кастрюлю вместе с мясом и приправами. Добавьте белое вино и лимонный сок, затем залейте водой так, чтобы она покрывала мясо. Добавьте щепотку соли и тушите на медленном огне под крышкой около 30 минут. Дайте мясу остыть в бульоне.

Рагу из индейки с дикими травами и папоротником
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Рагу из индейки с дикими травами и папоротником

Очистите и мелко нарежьте грибы и лук. Обжарьте и то, и другое на сковороде с маслом. Приправьте.

Разогрейте масло в кастрюле, добавьте муку и перемешайте венчиком. Дегласируйте вином, продолжая взбивать. Теперь добавьте 150 мл бульона и доведите до кипения, помешивая. Добавьте сливки, нагрейте, приправьте солью, перцем и щепоткой лимонной соли.

Нарежьте птицу небольшими кусочками и прогрейте в соусе с грибами. Снова приправьте.

Разложите рагу по четырем формочкам для запекания, посыпьте тёртым сыром и панировочными сухарями. Выпекайте в предварительно разогретой духовке при температуре 180°C около 10 минут до золотисто-коричневого цвета.

Подавайте с багетом.

Совет

Другой вариант — вылить рагу в готовые пирожки из слоёного теста. Тогда дальнейшая выпечка не потребуется!

В зависимости от формы ёмкости, целая бутылка вина может полностью покрыть мясо, что будет слишком много. В этом случае лучше смешать воду и вино в соотношении 1:1.

Время приготовления 30 мин.

Ингредиенты на 4 порции

  • грудка индейки — 500 г 
  • зелень, например, сельдерей, лук-порей, морковь — 1 пучок 
  • луковица — 1 
  • сухое белое вино (например, Пино-Гри) — 750 мл 
  • лимон или лимонный сок — 0,5 
  • лавровый лист — 1 
  • гвоздика — 1 
  • грибы — 300 г (вёшенки, лисички и/или белые грибы) 
  • сливочное масло — 1 ст. л. 
  • луковица — 1 
  • мука — 1 ст. л. 
  • белое вино — 1 капля 
  • сливки — 120 мл 
  • панировочные сухари — 2 ст. л. 
  • тёртый сыр — 3 ст. л. 
  • соль и перец 
  • лимонная соль
Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
