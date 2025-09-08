Жареная картошка – это просто? А вот и нет! Один секретный ингредиент превратит её в деликатес

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Очистите горячий или охлаждённый картофель, нарежьте его ломтиками. Лук мелко нарежьте кубиками. Разогрейте масло в антипригарной сковороде и выложите картофель. Посыпьте солью и перцем, обжаривайте до лёгкой корочки.

Фото: commons.wikimedia.org by Chris Corwin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Жареная картошка

Затем добавьте нарезанный лук и продолжайте жарить. Разведите овощной бульон в 75 мл тёплой воды и постепенно влейте его в сковороду.

Обжаривайте картофель на слабом огне до появления золотистой корочки, регулярно переворачивая. При необходимости добавьте ещё соли и перца по вкусу.

Это простое, ароматное блюдо подойдёт как гарнир или самостоятельное блюдо. Энергетическая ценность — 224 ккал, общее время приготовления — около 25 минут.

Ингредиенты на 2 порции

Свежеприготовленный или вчерашнего дня картофель в мундире - 0,67 кг

Лук - 1,33

Подсолнечное масло - 0,67 ч. л.

Поваренная соль, пропитанная компонентами древесного дыма, или обычная соль

Чёрный перец - 2 ч. л.

Гранулированный овощной бульон

Вода - приблизительно 50 мл