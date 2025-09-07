Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ВИА Суперстар: критика Соседова и слёзы Понаровской — чем удивил первый выпуск
Бархатный сезон в разгаре: аренда жилья на российских морях подскочила на 50%
Хотите жить дольше: три чашки в день — и риск смерти падает на 20%: тайны чайной традиции
Осень — 2025 в плену стиля: 10 универсальных жакетов, без которых гардероб обернётся провалом
Лобовое стекло под солнцем — зеркало смерти: как избежать ослепления на дороге
На грани гибели: туристы снова пострадали в Йеллоустоне
Атмосферные лучи окрашивают Луну в медь и разжигают любопытство под звездным небом
Болезнь начинается с царапины: когда кора рвётся, сад плачет — одна рана становится катастрофой
Забудьте об отъезде: дальневосточная ипотека меняет правила игры — вот почему

Холодец, который украсит любой стол: хитрый способ сохранить прозрачность бульона

1:43
Еда

Холодец ценят не только за вкус, но и за кристально чистый бульон. Добиться такого результата можно лишь при правильной подготовке мяса и строгом соблюдении температурного режима.

Холодец с зеленью
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Холодец с зеленью

Почему важно, в какую воду класть мясо

Если залить мясо холодной водой, белки и экстрактивные вещества начнут постепенно выходить наружу. Бульон получится мутным и пенистым — хороший вариант для супа, но не для холодца.

При использовании горячей воды поверхностные белки моментально сворачиваются. Соки и питательные вещества остаются внутри, а бульон сохраняет прозрачность и более насыщенный вкус. Именно этот способ рекомендуют профессиональные повара.

Как сохранить кристальную прозрачность

После закипания бульон нужно томить на минимальном огне. Сильное кипение поднимает примеси, делает жидкость мутной и жирной. При медленном нагреве капли жира собираются на поверхности и легко снимаются шумовкой.

Старинный приём — добавление кусочка льда в кипящий бульон. Лёд помогает собрать оставшиеся частицы, и жидкость становится ещё чище.

Подготовка мяса

Перед варкой его стоит тщательно промыть и зачистить. От качества ингредиентов зависит не меньше, чем от выбранного способа нагрева. Хорошее мясо и аккуратная обработка — залог идеального блюда.

Итог

Прозрачный холодец — это результат внимания к мелочам: от выбора воды до последнего этапа томления. При правильной технологии бульон будет не только чистым, но и с насыщенным вкусом.

Уточнения

Холоде́ц (сту́день) — сытное блюдо из сгустившегося до желеобразной массы от охлаждения мясного бульона с кусочками мяса.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Экономика и бизнес
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Еда и рецепты
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Выражая нежность, вы разрушаете доверие: главная ошибка в общении с кошкой
Домашние животные
Выражая нежность, вы разрушаете доверие: главная ошибка в общении с кошкой
Популярное
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы

Узнайте, как правильно подкармливать деревья и кустарники осенью, чтобы обеспечить богатый урожай. Правильная подкормка поможет восстановить силы растений и подготовить их к зиме.

Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Электрический УАЗ — неудача или удачная попытка угнаться за Теслой Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Последние материалы
ВИА Суперстар: критика Соседова и слёзы Понаровской — чем удивил первый выпуск
Бархатный сезон в разгаре: аренда жилья на российских морях подскочила на 50%
Хотите жить дольше: три чашки в день — и риск смерти падает на 20%: тайны чайной традиции
Осень — 2025 в плену стиля: 10 универсальных жакетов, без которых гардероб обернётся провалом
Лобовое стекло под солнцем — зеркало смерти: как избежать ослепления на дороге
На грани гибели: туристы снова пострадали в Йеллоустоне
Атмосферные лучи окрашивают Луну в медь и разжигают любопытство под звездным небом
Болезнь начинается с царапины: когда кора рвётся, сад плачет — одна рана становится катастрофой
Забудьте об отъезде: дальневосточная ипотека меняет правила игры — вот почему
Холодец, который украсит любой стол: хитрый способ сохранить прозрачность бульона
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.