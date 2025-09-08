Худеем на яблочном соке: вот что нужно добавить в напиток, чтобы лишние килограммы сгорели

Этот освежающий сок не только утоляет жажду, но и приносит пользу здоровью.
Белок играет ключевую роль в рационе людей, занимающихся спортом и стремящихся улучшить физическую форму. Во время силовых тренировок, таких как поднятие тяжестей, мышечные волокна подвергаются нагрузке и микроразрывам. Чтобы восстановить эти ткани и стимулировать их рост, организму необходимы аминокислоты, являющиеся основными строительными блоками белка.
Для удовлетворения суточной потребности в белке, которая для активных людей может составлять от 1,6 до 2,2 граммов на килограмм веса, рекомендуется включать в рацион как источники животного белка (курица, рыба, мясо, яйца, молочные продукты), так и растительного (бобовые, соя, орехи). Многие спортсмены также используют протеиновые добавки, такие как сывороточный, казеиновый или растительный протеиновый порошок, чтобы легко получать необходимые питательные вещества, особенно после тренировок.
Одним из способов употребления протеинового порошка является приготовление яблочного сока. Этот напиток не только вкусный, но и полезный, особенно если вы хотите добавить белок в свой рацион, не прибегая к молоку или смузи, сообщает ikura.cz.
Яблочный сок с добавлением протеинового порошка — это отличный выбор для тех, кому нужен питательный и освежающий напиток, легко готовящийся и подходящий для повседневного употребления, особенно до или после тренировок.
Сочетание яблочного сока и протеинового порошка создает питательный и бодрящий напиток, который поможет восполнить энергию и необходимые питательные вещества после тренировки или станет отличным дополнением к завтраку.
Уточнения
Яблочный сок — сок, выжатый из яблок.
Лютые волки, исчезнувшие тысячи лет назад, снова восстали! Узнайте о секретах их возрождения и научных прорывах компании Colossal Biosciences.