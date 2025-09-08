Худеем на яблочном соке: вот что нужно добавить в напиток, чтобы лишние килограммы сгорели

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:45
Еда

Этот освежающий сок не только утоляет жажду, но и приносит пользу здоровью.

Яблочный сок
Фото: commons.wikimedia.org by JD, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Яблочный сок

Белок играет ключевую роль в рационе людей, занимающихся спортом и стремящихся улучшить физическую форму. Во время силовых тренировок, таких как поднятие тяжестей, мышечные волокна подвергаются нагрузке и микроразрывам. Чтобы восстановить эти ткани и стимулировать их рост, организму необходимы аминокислоты, являющиеся основными строительными блоками белка.

Для удовлетворения суточной потребности в белке, которая для активных людей может составлять от 1,6 до 2,2 граммов на килограмм веса, рекомендуется включать в рацион как источники животного белка (курица, рыба, мясо, яйца, молочные продукты), так и растительного (бобовые, соя, орехи). Многие спортсмены также используют протеиновые добавки, такие как сывороточный, казеиновый или растительный протеиновый порошок, чтобы легко получать необходимые питательные вещества, особенно после тренировок.

Одним из способов употребления протеинового порошка является приготовление яблочного сока. Этот напиток не только вкусный, но и полезный, особенно если вы хотите добавить белок в свой рацион, не прибегая к молоку или смузи, сообщает ikura.cz.

Яблочный сок с протеином: рецепт и полезные свойства ингредиентов

Яблочный сок с добавлением протеинового порошка — это отличный выбор для тех, кому нужен питательный и освежающий напиток, легко готовящийся и подходящий для повседневного употребления, особенно до или после тренировок.

Как приготовить яблочный сок с протеином

  1. Налейте 250 мл свежевыжатого яблочного сока (без добавления сахара) в блендер или шейкер.
  2. Добавьте порцию протеинового порошка (около 20 граммов). Можно использовать сывороточный, соевый, гороховый или рисовый протеин.
  3. Тщательно взбейте до полного растворения порошка. Для освежающего эффекта добавьте несколько кубиков льда.

Польза отдельных ингредиентов

  • Яблочный сок: Этот напиток быстро восполняет запасы жидкости и энергии благодаря высокому содержанию воды и натурального сахара. Яблочный сок богат витамином С, который укрепляет иммунную систему и имеет антиоксидантные свойства. Он также содержит калий, необходимый для поддержания водного баланса и нормальной работы нервной системы. Хотя в соке меньше клетчатки, чем в цельных яблоках, он всё же содержит антиоксиданты и фенольные соединения, защищающие организм от окислительного стресса.
  • Протеиновый порошок: Этот продукт обеспечивает организм необходимыми аминокислотами для восстановления и роста мышечных тканей. Употребление протеина после тренировки способствует быстрому восстановлению и увеличению мышечной массы. Кроме того, он помогает дольше сохранять чувство сытости, что полезно для контроля аппетита. Протеиновые порошки бывают разных видов: сывороточный, соевый, гороховый и рисовый, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант в зависимости от предпочтений и особенностей питания.

Сочетание яблочного сока и протеинового порошка создает питательный и бодрящий напиток, который поможет восполнить энергию и необходимые питательные вещества после тренировки или станет отличным дополнением к завтраку.

Уточнения

Яблочный сок — сок, выжатый из яблок.

