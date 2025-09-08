Прощай, лишний вес: готовим кабачки по-французски без масла — фигура скажет спасибо

Если вы ищете рецепт, который раскроет нежность и сочность кабачков без лишних калорий, то кабачки по-французски — ваш идеальный выбор. Это блюдо выгодно отличается от других тем, что его можно приготовить абсолютно без масла, что делает его прекрасным вариантом для здорового питания и диеты.
Кабачки с сыром
Прелесть этого рецепта
Нежность и сочность: Кабачки сохраняют свой натуральный вкус и сок.
Диетичность: Приготовление полностью без масла.
Простота: Минимум ингредиентов и усилий.
Универсальность: Блюдо может быть как самостоятельной закуской, так и гарниром.
Ингредиенты (на 2 порции):
Кабачки молодые — 4 шт. (примерно 600-700 г)
Сыр твердый — 100 г (для золотистой корочки)
Чеснок сушеный — 1 ч. л. (можно заменить свежим)
Соль — по вкусу
Свежая зелень — для подачи (по желанию)
Пошаговое приготовление
Подготовьте кабачки. Тщательно вымойте овощи. Если кожица тонкая и нежная, чистить их не нужно. Нарежьте кабачки крупными дольками или кружками толщиной около 1 см.
Проварите. Подсоленную воду доведите до кипения. Аккуратно опустите в нее дольки кабачка и бланшируйте ровно 5 минут до состояния легкой мягкости (al dente).
Обсушите. Слейте воду и дайте кабачкам немного обсохнуть на дуршлаге или промокните их бумажным полотенцем. Это гарантирует, что они не будут мокрыми и прекрачно запекутся.
Соберите "запеканку". Застелите противень пергаментом для выпечки (маслом смазывать не нужно). Выложите кабачки в один слой. Приправьте их солью и сушеным чесноком для аромата. Щедро посыпьте сверху тертым сыром.
Запеките. Разогрейте духовку до 180 °C. Отправьте противень на 10-12 минут, пока сыр не расплавится и не превратится в румяную золотистую корочку.
Подавайте блюдо сразу же, пока сырная шапка тянется и аромат невероятно соблазнителен. Для контраста вкуса и свежести добавьте ложку нежирной сметаны, греческий йогурт или посыпьте свежей рубленой зеленью (укроп, петрушка). Приятного аппетита
Уточнения
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.