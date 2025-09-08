Прощай, лишний вес: готовим кабачки по-французски без масла — фигура скажет спасибо

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:27
Еда

Если вы ищете рецепт, который раскроет нежность и сочность кабачков без лишних калорий, то кабачки по-французски — ваш идеальный выбор. Это блюдо выгодно отличается от других тем, что его можно приготовить абсолютно без масла, что делает его прекрасным вариантом для здорового питания и диеты.

Кабачки с сыром
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кабачки с сыром

Прелесть этого рецепта

  • Нежность и сочность: Кабачки сохраняют свой натуральный вкус и сок.
  • Диетичность: Приготовление полностью без масла.
  • Простота: Минимум ингредиентов и усилий.
  • Универсальность: Блюдо может быть как самостоятельной закуской, так и гарниром.

Ингредиенты (на 2 порции):

  • Кабачки молодые — 4 шт. (примерно 600-700 г)
  • Сыр твердый — 100 г (для золотистой корочки)
  • Чеснок сушеный — 1 ч. л. (можно заменить свежим)
  • Соль — по вкусу
  • Свежая зелень — для подачи (по желанию)

Пошаговое приготовление

  1. Подготовьте кабачки. Тщательно вымойте овощи. Если кожица тонкая и нежная, чистить их не нужно. Нарежьте кабачки крупными дольками или кружками толщиной около 1 см.
  2. Проварите. Подсоленную воду доведите до кипения. Аккуратно опустите в нее дольки кабачка и бланшируйте ровно 5 минут до состояния легкой мягкости (al dente).
  3. Обсушите. Слейте воду и дайте кабачкам немного обсохнуть на дуршлаге или промокните их бумажным полотенцем. Это гарантирует, что они не будут мокрыми и прекрачно запекутся.
  4. Соберите "запеканку". Застелите противень пергаментом для выпечки (маслом смазывать не нужно). Выложите кабачки в один слой. Приправьте их солью и сушеным чесноком для аромата. Щедро посыпьте сверху тертым сыром.
  5. Запеките. Разогрейте духовку до 180 °C. Отправьте противень на 10-12 минут, пока сыр не расплавится и не превратится в румяную золотистую корочку.

Подавайте блюдо сразу же, пока сырная шапка тянется и аромат невероятно соблазнителен. Для контраста вкуса и свежести добавьте ложку нежирной сметаны, греческий йогурт или посыпьте свежей рубленой зеленью (укроп, петрушка). Приятного аппетита

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
