Прощай, лишний вес: готовим кабачки по-французски без масла — фигура скажет спасибо

2:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы ищете рецепт, который раскроет нежность и сочность кабачков без лишних калорий, то кабачки по-французски — ваш идеальный выбор. Это блюдо выгодно отличается от других тем, что его можно приготовить абсолютно без масла, что делает его прекрасным вариантом для здорового питания и диеты.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кабачки с сыром

Прелесть этого рецепта

Нежность и сочность: Кабачки сохраняют свой натуральный вкус и сок.

Кабачки сохраняют свой натуральный вкус и сок. Диетичность: Приготовление полностью без масла.

Приготовление полностью без масла. Простота: Минимум ингредиентов и усилий.

Минимум ингредиентов и усилий. Универсальность: Блюдо может быть как самостоятельной закуской, так и гарниром.

Ингредиенты (на 2 порции):

Кабачки молодые — 4 шт. (примерно 600-700 г)

Сыр твердый — 100 г (для золотистой корочки)

Чеснок сушеный — 1 ч. л. (можно заменить свежим)

Соль — по вкусу

Свежая зелень — для подачи (по желанию)

Пошаговое приготовление

Подготовьте кабачки. Тщательно вымойте овощи. Если кожица тонкая и нежная, чистить их не нужно. Нарежьте кабачки крупными дольками или кружками толщиной около 1 см. Проварите. Подсоленную воду доведите до кипения. Аккуратно опустите в нее дольки кабачка и бланшируйте ровно 5 минут до состояния легкой мягкости (al dente). Обсушите. Слейте воду и дайте кабачкам немного обсохнуть на дуршлаге или промокните их бумажным полотенцем. Это гарантирует, что они не будут мокрыми и прекрачно запекутся. Соберите "запеканку". Застелите противень пергаментом для выпечки (маслом смазывать не нужно). Выложите кабачки в один слой. Приправьте их солью и сушеным чесноком для аромата. Щедро посыпьте сверху тертым сыром. Запеките. Разогрейте духовку до 180 °C. Отправьте противень на 10-12 минут, пока сыр не расплавится и не превратится в румяную золотистую корочку.

Подавайте блюдо сразу же, пока сырная шапка тянется и аромат невероятно соблазнителен. Для контраста вкуса и свежести добавьте ложку нежирной сметаны, греческий йогурт или посыпьте свежей рубленой зеленью (укроп, петрушка). Приятного аппетита

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

