Куриная грудка покорит ваше сердце: раскройте рецепт начинки из ветчины и сыра и предварительного маринования

Еда

Это блюдо удивит всех, превратив обычную куриную грудку в кулинарное произведение искусства. Нежное мясо, запечённое с ветчиной и сыром, наполнено ароматами трав и выглядит так, словно оно сошло со страниц меню элитного ресторана. С тех пор оно стало одним из любимых блюд для особых случаев.

куриная грудка
Фото: freepik
куриная грудка

Как приготовить фаршированную куриную грудку?

Курица прекрасно впитывает ароматы, поэтому перед запеканием её лучше замариновать в йогурте с чесноком и травами. Несколько часов в маринаде сделают мясо сочным и ароматным.

Замените обычный жёлтый сыр на моцареллу или голубой сыр, чтобы добавить начинке новые оттенки вкуса: от сливочного до выразительного.

Для начинки выбирайте выдержанную ветчину. Во время запекания она наполнит кухню насыщенным ароматом, который обогатит вкус мяса. Совет: чтобы грудки остались сочными, запекайте их в хорошо разогретой духовке и не держите слишком долго, пишет ikura.cz.

Рецепт: фаршированные куриные грудки

Изысканное куриное филе с неожиданной начинкой, которое восхитит любого гурмана.

Ингредиенты

  • 4 куриные грудки;
  • 4 ломтика ветчины;
  • 4 ломтика сыра;
  • 2 ст. л. оливкового масла;
  • 1 ч. л. соли;
  • 1 ч. л. перца;
  • 2 зубчика чеснока;
  • рубленая петрушка.

Как готовить

  1. Начинка: разрежьте грудки вдоль, чтобы получился кармашек. Вложите в каждый ломтик ветчины и сыра. Закрепите кулинарной нитью, чтобы начинка не выпала.
  2. Запекание: смажьте мясо оливковым маслом, измельчённым чесноком, солью и перцем. Посыпьте рубленой петрушкой. Выложите в форму для запекания и запекайте 40 минут при 180 °C до золотистой корочки и сочности.

С чем подавать запечённую куриную грудку?

Куриные грудки — универсальное блюдо, которое сочетается с разными гарнирами. Вот четыре идеи, которые подчеркнут их вкус и текстуру:

  • Овощи: обжаренные морковь, петрушка и лук с оливковым маслом и травами придадут блюду глубину и создадут сладковато-сухой фон для мяса.
  • Кускус: кускус с петрушкой, помидорами и лимоном добавит лёгкости. Оливки обогатят вкус.
  • Пюре: кремообразное пюре из сельдерея или картофеля смягчит остроту мяса. Немного хрена добавит пикантности.
  • Салат: руккола с грушей и грецкими орехами, заправленная медовым соусом, создаст свежий, хрустящий акцент с гармоничным вкусом.

Уточнения

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
