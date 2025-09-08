Куриная грудка покорит ваше сердце: раскройте рецепт начинки из ветчины и сыра и предварительного маринования

Это блюдо удивит всех, превратив обычную куриную грудку в кулинарное произведение искусства. Нежное мясо, запечённое с ветчиной и сыром, наполнено ароматами трав и выглядит так, словно оно сошло со страниц меню элитного ресторана. С тех пор оно стало одним из любимых блюд для особых случаев.

Фото: freepik куриная грудка

Как приготовить фаршированную куриную грудку?

Курица прекрасно впитывает ароматы, поэтому перед запеканием её лучше замариновать в йогурте с чесноком и травами. Несколько часов в маринаде сделают мясо сочным и ароматным.

Замените обычный жёлтый сыр на моцареллу или голубой сыр, чтобы добавить начинке новые оттенки вкуса: от сливочного до выразительного.

Для начинки выбирайте выдержанную ветчину. Во время запекания она наполнит кухню насыщенным ароматом, который обогатит вкус мяса. Совет: чтобы грудки остались сочными, запекайте их в хорошо разогретой духовке и не держите слишком долго, пишет ikura.cz.

Рецепт: фаршированные куриные грудки

Изысканное куриное филе с неожиданной начинкой, которое восхитит любого гурмана.

Ингредиенты

4 куриные грудки;

4 ломтика ветчины;

4 ломтика сыра;

2 ст. л. оливкового масла;

1 ч. л. соли;

1 ч. л. перца;

2 зубчика чеснока;

рубленая петрушка.

Как готовить

Начинка: разрежьте грудки вдоль, чтобы получился кармашек. Вложите в каждый ломтик ветчины и сыра. Закрепите кулинарной нитью, чтобы начинка не выпала. Запекание: смажьте мясо оливковым маслом, измельчённым чесноком, солью и перцем. Посыпьте рубленой петрушкой. Выложите в форму для запекания и запекайте 40 минут при 180 °C до золотистой корочки и сочности.

С чем подавать запечённую куриную грудку?

Куриные грудки — универсальное блюдо, которое сочетается с разными гарнирами. Вот четыре идеи, которые подчеркнут их вкус и текстуру:

Овощи: обжаренные морковь, петрушка и лук с оливковым маслом и травами придадут блюду глубину и создадут сладковато-сухой фон для мяса.

обжаренные морковь, петрушка и лук с оливковым маслом и травами придадут блюду глубину и создадут сладковато-сухой фон для мяса. Кускус: кускус с петрушкой, помидорами и лимоном добавит лёгкости. Оливки обогатят вкус.

кускус с петрушкой, помидорами и лимоном добавит лёгкости. Оливки обогатят вкус. Пюре: кремообразное пюре из сельдерея или картофеля смягчит остроту мяса. Немного хрена добавит пикантности.

кремообразное пюре из сельдерея или картофеля смягчит остроту мяса. Немного хрена добавит пикантности. Салат: руккола с грушей и грецкими орехами, заправленная медовым соусом, создаст свежий, хрустящий акцент с гармоничным вкусом.

Уточнения

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.



