Кабачки заиграют по-новому: яичная смесь превратит их в деликатес

Сезон кабачков в разгаре, и это не повод от них уставать! Если традиционные рецепты надоели, значит, пришло время открыть для себя новый, невероятно простой и вкусный способ их приготовления.
Фото: Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кабачки
Этот рецепт кардинально изменит ваше представление о кабачках и займет почетное место в кулинарной книге. Всего несколько шагов — и вы получите легкое, сытное и абсолютно самодостаточное блюдо.
Ингредиенты:
1 молодой кабачок
3 яйца
1 репчатый лук
50 мл молока
Соль, перец — по вкусу
Растительное масло — для жарки
Пошаговая инструкция
Подготовьте овощи. Молодой кабачок, если кожица нежная, можно не чистить. Просто нарежьте его кубиками среднего размера. Лук очистите и также нарежьте кубиками.
Сделайте яичную смесь. В глубокой миске взбейте яйца с молоком, посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте до однородной консистенции.
Обжарьте лук и кабачки. Разогрейте на сковороде растительное масло. Обжарьте лук до прозрачности и легкой золотистости. Затем добавьте кабачки и жарьте, помешивая, до тех пор, пока они не станут мягкими.
Залейте яичной смесью. Равномерно распределите овощи по сковороде и залейте их подготовленной яично-молочной смесью. Готовьте на среднем огне около 5-7 минут до полной готовности яиц.
Готовое блюдо получается нежным и очень питательным благодаря идеальному сочетанию овощей и яиц. Его не нужно дополнять соусами — оно вкусно само по себе. Для свежести и красоты перед подачей можно посыпать его рубленой зеленью.
Уточнения
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.