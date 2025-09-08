Кабачки заиграют по-новому: яичная смесь превратит их в деликатес

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Сезон кабачков в разгаре, и это не повод от них уставать! Если традиционные рецепты надоели, значит, пришло время открыть для себя новый, невероятно простой и вкусный способ их приготовления.

Кабачки
Фото: Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кабачки

Этот рецепт кардинально изменит ваше представление о кабачках и займет почетное место в кулинарной книге. Всего несколько шагов — и вы получите легкое, сытное и абсолютно самодостаточное блюдо.

Ингредиенты:

  • 1 молодой кабачок
  • 3 яйца
  • 1 репчатый лук
  • 50 мл молока
  • Соль, перец — по вкусу
  • Растительное масло — для жарки

Пошаговая инструкция

  1. Подготовьте овощи. Молодой кабачок, если кожица нежная, можно не чистить. Просто нарежьте его кубиками среднего размера. Лук очистите и также нарежьте кубиками.
  2. Сделайте яичную смесь. В глубокой миске взбейте яйца с молоком, посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте до однородной консистенции.
  3. Обжарьте лук и кабачки. Разогрейте на сковороде растительное масло. Обжарьте лук до прозрачности и легкой золотистости. Затем добавьте кабачки и жарьте, помешивая, до тех пор, пока они не станут мягкими.
  4. Залейте яичной смесью. Равномерно распределите овощи по сковороде и залейте их подготовленной яично-молочной смесью. Готовьте на среднем огне около 5-7 минут до полной готовности яиц.

Готовое блюдо получается нежным и очень питательным благодаря идеальному сочетанию овощей и яиц. Его не нужно дополнять соусами — оно вкусно само по себе. Для свежести и красоты перед подачей можно посыпать его рубленой зеленью.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
