Простой томатный суп станет деликатесом: один секретный ингредиент и вы не узнаете его вкус

Нет ничего лучше, чем классический домашний томатный суп, который любят как взрослые, так и дети. Но что, если подать его по-новому, добавив уникальный ингредиент? Секрет в небольшом количестве сливочного масла, которое придаёт супу особую текстуру и насыщенный вкус.

Этот томатный суп уникален благодаря одному ингредиенту, который делает его неповторимым. Если вы любите томатный суп, обязательно попробуйте этот рецепт. Добавление всего одного ингредиента преобразит ваш суп и откроет новые вкусовые грани.

Томатный суп: король чешской кухни

В Чехии томатный суп — это не просто блюдо, а настоящая кулинарная классика. Он ассоциируется с детством, семейными ужинами и теплом. Для многих людей простая домашняя кухня остаётся самой любимой, ведь она не только утоляет голод, но и дарит ощущение уюта и счастья.

Томатный суп может быть разным на вкус и с разными добавками. Кто-то предпочитает его с пастой, а кто-то — с рисом. Это дело вкуса, но самое главное — это неповторимый аромат и вкус бульона, утверждает ikura.cz.

Томатный суп с добавлением масла

Ингредиенты:

  • 1,5 кг помидоров,
  • 3 луковицы шалота,
  • 3 зубчика чеснока,
  • 1/4 сливочного масла,
  • 1 стакан овощного бульона,
  • 1 столовая ложка мёда,
  • соль,
  • перец,
  • 1 столовая ложка холодного сливочного масла.

Для подачи:

  • Сыр чеддер,
  • свежая мята.

Приготовление:

  1. Растопите сливочное масло в большой кастрюле на среднем огне. Оно должно лишь слегка пениться.
  2. Добавьте мелко нарезанный лук-шалот и обжаривайте на медленном огне до мягкости и прозрачности.
  3. Добавьте измельчённый чеснок и обжаривайте ещё несколько минут.
  4. Положите очищенные и мелко нарезанные помидоры в кастрюлю.
  5. Обжаривайте, пока они не станут мягкими.
  6. Добавьте овощной бульон и доведите суп до кипения. Затем уменьшите огонь и готовьте под крышкой до полной мягкости помидоров, примерно 20-25 минут.
  7. Измельчите суп до однородной массы с помощью блендера. Процедите его через мелкое сито, чтобы избавиться от семян и кожуры.
  8. Добавьте мёд по вкусу, соль и перец. Тщательно перемешайте.
  9. В конце приготовления добавьте столовую ложку холодного сливочного масла и ещё раз перемешайте.
  10. Разлейте суп по тарелкам. При подаче можно добавить натёртый сыр чеддер и украсить свежими листиками мяты.

