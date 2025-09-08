Простой томатный суп станет деликатесом: один секретный ингредиент и вы не узнаете его вкус

2:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Нет ничего лучше, чем классический домашний томатный суп, который любят как взрослые, так и дети. Но что, если подать его по-новому, добавив уникальный ингредиент? Секрет в небольшом количестве сливочного масла, которое придаёт супу особую текстуру и насыщенный вкус.

Фото: commons.wikimedia.org by E4024, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ томатный суп

Этот томатный суп уникален благодаря одному ингредиенту, который делает его неповторимым. Если вы любите томатный суп, обязательно попробуйте этот рецепт. Добавление всего одного ингредиента преобразит ваш суп и откроет новые вкусовые грани.

Томатный суп: король чешской кухни

В Чехии томатный суп — это не просто блюдо, а настоящая кулинарная классика. Он ассоциируется с детством, семейными ужинами и теплом. Для многих людей простая домашняя кухня остаётся самой любимой, ведь она не только утоляет голод, но и дарит ощущение уюта и счастья.

Томатный суп может быть разным на вкус и с разными добавками. Кто-то предпочитает его с пастой, а кто-то — с рисом. Это дело вкуса, но самое главное — это неповторимый аромат и вкус бульона, утверждает ikura.cz.

Томатный суп с добавлением масла

Ингредиенты:

1,5 кг помидоров,

3 луковицы шалота,

3 зубчика чеснока,

1/4 сливочного масла,

1 стакан овощного бульона,

1 столовая ложка мёда,

соль,

перец,

1 столовая ложка холодного сливочного масла.

Для подачи:

Сыр чеддер,

свежая мята.

Приготовление:

Растопите сливочное масло в большой кастрюле на среднем огне. Оно должно лишь слегка пениться. Добавьте мелко нарезанный лук-шалот и обжаривайте на медленном огне до мягкости и прозрачности. Добавьте измельчённый чеснок и обжаривайте ещё несколько минут. Положите очищенные и мелко нарезанные помидоры в кастрюлю. Обжаривайте, пока они не станут мягкими. Добавьте овощной бульон и доведите суп до кипения. Затем уменьшите огонь и готовьте под крышкой до полной мягкости помидоров, примерно 20-25 минут. Измельчите суп до однородной массы с помощью блендера. Процедите его через мелкое сито, чтобы избавиться от семян и кожуры. Добавьте мёд по вкусу, соль и перец. Тщательно перемешайте. В конце приготовления добавьте столовую ложку холодного сливочного масла и ещё раз перемешайте. Разлейте суп по тарелкам. При подаче можно добавить натёртый сыр чеддер и украсить свежими листиками мяты.

Уточнения

Томатный суп — овощной суп, приготовленный из томатов.

