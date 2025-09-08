Простой томатный суп станет деликатесом: один секретный ингредиент и вы не узнаете его вкус

Нет ничего лучше, чем классический домашний томатный суп, который любят как взрослые, так и дети. Но что, если подать его по-новому, добавив уникальный ингредиент? Секрет в небольшом количестве сливочного масла, которое придаёт супу особую текстуру и насыщенный вкус.
Фото: commons.wikimedia.org by E4024, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
томатный суп
Этот томатный суп уникален благодаря одному ингредиенту, который делает его неповторимым. Если вы любите томатный суп, обязательно попробуйте этот рецепт. Добавление всего одного ингредиента преобразит ваш суп и откроет новые вкусовые грани.
Томатный суп: король чешской кухни
В Чехии томатный суп — это не просто блюдо, а настоящая кулинарная классика. Он ассоциируется с детством, семейными ужинами и теплом. Для многих людей простая домашняя кухня остаётся самой любимой, ведь она не только утоляет голод, но и дарит ощущение уюта и счастья.
Томатный суп может быть разным на вкус и с разными добавками. Кто-то предпочитает его с пастой, а кто-то — с рисом. Это дело вкуса, но самое главное — это неповторимый аромат и вкус бульона, утверждает ikura.cz.
Томатный суп с добавлением масла
Ингредиенты:
1,5 кг помидоров,
3 луковицы шалота,
3 зубчика чеснока,
1/4 сливочного масла,
1 стакан овощного бульона,
1 столовая ложка мёда,
соль,
перец,
1 столовая ложка холодного сливочного масла.
Для подачи:
Сыр чеддер,
свежая мята.
Приготовление:
Растопите сливочное масло в большой кастрюле на среднем огне. Оно должно лишь слегка пениться.
Добавьте мелко нарезанный лук-шалот и обжаривайте на медленном огне до мягкости и прозрачности.
Добавьте измельчённый чеснок и обжаривайте ещё несколько минут.
Положите очищенные и мелко нарезанные помидоры в кастрюлю.
Обжаривайте, пока они не станут мягкими.
Добавьте овощной бульон и доведите суп до кипения. Затем уменьшите огонь и готовьте под крышкой до полной мягкости помидоров, примерно 20-25 минут.
Измельчите суп до однородной массы с помощью блендера. Процедите его через мелкое сито, чтобы избавиться от семян и кожуры.
Добавьте мёд по вкусу, соль и перец. Тщательно перемешайте.
В конце приготовления добавьте столовую ложку холодного сливочного масла и ещё раз перемешайте.
Разлейте суп по тарелкам. При подаче можно добавить натёртый сыр чеддер и украсить свежими листиками мяты.