250 г фузилли и магия Италии: этот рецепт покорит ваше сердце — и всего за каких-то 5 минут

Вкус Италии у вас дома! Представляем вашему вниманию блюдо, которое перенесёт вас в солнечную Италию — фузилли с моцареллой, помидорами и рукколой. Это не просто салат, это настоящее гастрономическое путешествие!

Фото: freepik.com by kaboompics, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат с макаронами и помидорами черри

Фузилли с моцареллой, помидорами и рукколой

Ингредиенты на 2 порции

250 г фузилли (отваренных)

250 г мини-моцареллы

2 горсти молодой рукколы

2 горсти помидоров черри (разрезанных пополам)

2 ст. л. оливкового масла первого холодного отжима

щепотка сушеного базилика

соль

свежемолотый перец

Инструкция по приготовлению

В большой миске соедините все ингредиенты. Посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте. Подавайте салат теплым или охлажденным.

Этот салат — вариация классического итальянского "Капрезе" с добавлением пасты. Для усиления аромата, вкуса и аутентичности можно добавить ложку песто в каждую порцию.

Уточнения

Фузи́лли (итал. fusilli — маленькие спиральки) — классические итальянские макаронные изделия в виде спирали из твердых сортов пшеницы.

