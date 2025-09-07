250 г фузилли и магия Италии: этот рецепт покорит ваше сердце — и всего за каких-то 5 минут

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Вкус Италии у вас дома! Представляем вашему вниманию блюдо, которое перенесёт вас в солнечную Италию — фузилли с моцареллой, помидорами и рукколой. Это не просто салат, это настоящее гастрономическое путешествие!

Салат с макаронами и помидорами черри
Фото: freepik.com by kaboompics, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат с макаронами и помидорами черри

Фузилли с моцареллой, помидорами и рукколой

Ингредиенты на 2 порции

  • 250 г фузилли (отваренных)
  • 250 г мини-моцареллы
  • 2 горсти молодой рукколы
  • 2 горсти помидоров черри (разрезанных пополам)
  • 2 ст. л. оливкового масла первого холодного отжима
  • щепотка сушеного базилика
  • соль
  • свежемолотый перец

Инструкция по приготовлению

  1. В большой миске соедините все ингредиенты.
  2. Посолите и поперчите по вкусу.
  3. Тщательно перемешайте.
  4. Подавайте салат теплым или охлажденным.

Этот салат — вариация классического итальянского "Капрезе" с добавлением пасты. Для усиления аромата, вкуса и аутентичности можно добавить ложку песто в каждую порцию.

Уточнения

Фузи́лли (итал. fusilli — маленькие спиральки) — классические итальянские макаронные изделия в виде спирали из твердых сортов пшеницы. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
