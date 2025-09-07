250 г фузилли и магия Италии: этот рецепт покорит ваше сердце — и всего за каких-то 5 минут

Вкус Италии у вас дома! Представляем вашему вниманию блюдо, которое перенесёт вас в солнечную Италию — фузилли с моцареллой, помидорами и рукколой. Это не просто салат, это настоящее гастрономическое путешествие!
Фото: freepik.com by kaboompics, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат с макаронами и помидорами черри
Фузилли с моцареллой, помидорами и рукколой
Ингредиенты на 2 порции
250 г фузилли (отваренных)
250 г мини-моцареллы
2 горсти молодой рукколы
2 горсти помидоров черри (разрезанных пополам)
2 ст. л. оливкового масла первого холодного отжима
щепотка сушеного базилика
соль
свежемолотый перец
Инструкция по приготовлению
В большой миске соедините все ингредиенты.
Посолите и поперчите по вкусу.
Тщательно перемешайте.
Подавайте салат теплым или охлажденным.
Этот салат — вариация классического итальянского "Капрезе" с добавлением пасты. Для усиления аромата, вкуса и аутентичности можно добавить ложку песто в каждую порцию.
Уточнения
Фузи́лли (итал. fusilli — маленькие спиральки) — классические итальянские макаронные изделия в виде спирали из твердых сортов пшеницы.